HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Venezia vs Atalanta di Liga Italia 2024-2025: Kalah 0-2, Jay Idzes Cs Makin Terpuruk di Dasar Klasemen

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |22:30 WIB
Suasana laga Venezia FC vs Atalanta di Liga Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/atalantabc)
A
A
A

VENICE – Bintang Timnas Indonesia, Jay Idzes, bermain penuh saat timnya, Venezia menjamu Atalanta dalam laga pekan ke-8 Liga Italia 2024/2025. Namun sayang, kehadiran Idzes tak mampu meredam keganasan tim tamu yang berhasil menang dengan skor 2-0.

Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes gagal menyelamatkan Venezia dari kekalahan 0-2 saat berjumpa Atalanta di pekan kedelapan Liga Italia 2024-2025, Minggu (20/10/2024) malam WIB. Main penuh selama 90 menit, Jay dan rekan setimnya tak berdaya menghadapi ketajaman tim tamu.

Dengan kekalahan itu, Venezia makin terpuruk di dasar klasemen dengan 4 poin, hasil dari satu kemenangan, satu imbang, dan 6 menelan kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Dalam pertandingan yang digelar di Pier Luigi Penzo Stadium, Venice, Idzes bermain sebagai starter untuk Venezia. Dia mengisi pos bek tengah kanan dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh sang pelatih, Eusebio Di Francesco.

Idzes berkordinasi di lini belakang Venezia dengan Antiono Candela dan Michael Svoboda. Akan tetapi, gawang Venezia mampu dibobol tim tamu saat laga baru berjalan tujuh menit lewat sepakan Mario Pasalic.

Venezia FC vs Atalanta

Gol tersebut tercipta setelah Idzes kalah duel dengan Mateo Retegui dalam situasi sepak pojok sehingga menghasilkan bola liar di mulut gawang tim tuan rumah. Pasalic pun menyambar bola tersebut dengan tendangan voli yang kemudian tak mampu dijangkau oleh Filip Stankovic.

Jay Idzes benar-benar bekerja keras di lini belakang Venezia untuk menahan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Ademola Lookman dkk. Tim tuan rumah hanya memanfaaatkan serangan balik saja untuk balik mengancam tim tamu.

Halaman:
1 2
      
