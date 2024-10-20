Hasil Empoli vs Napoli di Liga Italia 2024-2025: Menang 1-0, I Partenopei Masih Nyaman di Puncak Klasemen

EMPOLI – Napoli berhasil mencuri poin penuh saat berlaga di kandang Empoli pada pekan kedelapan Liga Italia 2024-2025, Minggu (20/10/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Carlo Castellani, Empoli, Italia, tim berjuluk I Partenopei itu tepatnya menang dengan dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol di laga tersebut diciptakan oleh bintang Napoli, Khvicha Kvaratskhelia di menit ke-63. Ia pun sukses mencatatkan namanya di papan skor berkat mendapatkan hadiah penalti dari wasit.

Dengan kemenangan tipis 1-0 itu, Napoli pun kini semakin nyaman bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Liga Italia 2024-2025. Napoli tepatnya kini mengoleksi 19 poin dari enam kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Napoli sejauh ini berhasil menjauh dari kejaran Juventus yang menempati posisi kedua dengan 16 poin. Tentunya kondisi itu membuat Napoli nyaman di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Laga Empoli vs Napoli sejatinya berjalan alot, terutama di babak pertama. Alhasil, skor 0-0 menghiasi papan skor di 45 menit pertama.

Secara permainan, Empoli tidak kalah jauh dari Napoli. Tim tuan rumah memiliki sejumlah peluang dan bahkan unggul penguasaan bola meski hanya tipis, yakni sekira 51 persen saja.