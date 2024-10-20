Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Empoli vs Napoli di Liga Italia 2024-2025: Menang 1-0, I Partenopei Masih Nyaman di Puncak Klasemen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |19:46 WIB
Hasil Empoli vs Napoli di Liga Italia 2024-2025: Menang 1-0, <i>I Partenopei</i> Masih Nyaman di Puncak Klasemen
Selebrasi gol Khvicha Kvaratskhelia di laga Empoli vs Napoli. (Foto: Instagram/officialsscnapoli)
A
A
A

EMPOLI Napoli berhasil mencuri poin penuh saat berlaga di kandang Empoli pada pekan kedelapan Liga Italia 2024-2025, Minggu (20/10/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Carlo Castellani, Empoli, Italia, tim berjuluk I Partenopei itu tepatnya menang dengan dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol di laga tersebut diciptakan oleh bintang Napoli, Khvicha Kvaratskhelia di menit ke-63. Ia pun sukses mencatatkan namanya di papan skor berkat mendapatkan hadiah penalti dari wasit.

Dengan kemenangan tipis 1-0 itu, Napoli pun kini semakin nyaman bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Liga Italia 2024-2025. Napoli tepatnya kini mengoleksi 19 poin dari enam kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Napoli sejauh ini berhasil menjauh dari kejaran Juventus yang menempati posisi kedua dengan 16 poin. Tentunya kondisi itu membuat Napoli nyaman di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Laga Empoli vs Napoli sejatinya berjalan alot, terutama di babak pertama. Alhasil, skor 0-0 menghiasi papan skor di 45 menit pertama.

Empoli vs Napoli

Secara permainan, Empoli tidak kalah jauh dari Napoli. Tim tuan rumah memiliki sejumlah peluang dan bahkan unggul penguasaan bola meski hanya tipis, yakni sekira 51 persen saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/11/1637325/mengenal-asean-cup-turnamen-resmi-fifa-serupa-piala-aff-ubs.webp
Mengenal ASEAN Cup, Turnamen Resmi FIFA Serupa Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/fans_motogp_asal_bolmut.jpg
Fans Asal Bolmut Tempuh 14 Jam Demi Dukung Bagnaia di MotoGP Malaysia 2025, tapi Sang Idola Gagal Finish!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement