HOME BOLA LIGA ITALIA

Prediksi Skor AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025: Nerazzurri Siap Curi 3 Poin di Stadion Olimpico

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |17:40 WIB
Prediksi Skor AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025: <i>Nerazzurri</i> Siap Curi 3 Poin di Stadion Olimpico
Prediksi Skor AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/inter)
A
A
A

PREDIKSI skor AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia 2024-2025 menarik untuk dibahas. Sebab kedua tim akan saling bertarung di pekan kedelapan, yang mana berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Italia, pada Senin 21 Oktober 2024 pukul 01.45 WIB.

Inter datang dengan tekad mencuri tiga poin di markas Roma. Pelatih Inter, Simone Inzaghi pun mau pasukannya bisa meneruskan tren positif yang sudah dilalui timnya dalam dua laga terakhir.

Dalam dua laga terakhir di Liga Italia 2024-2025, tim berjuluk Nerazzurri itu tepatnya menang atas Torino (3-2) dan Udinese (3-2). Lalu di antara laga tersebut, Inter juga mampu meraih hasil positif di Liga Champions 2024-2025 usai menang 4-0 atas Red Star.

Melihat hal tersebut, Inzaghi mau tren positif Inter Milan itu bisa terus berlanjut. Tentu hal itu akan sulit diwujudkan, apalagi para pemain baru saja menjalani jeda internasional.

Inter Milan

“Kita tidak boleh membiarkan jeda internasional memengaruhi kita. Kami baru saja meraih tiga kemenangan berturut-turut dan harus melanjutkan momentum itu. Kami bekerja dengan baik dan tahu ini adalah pertandingan yang sangat sulit,” ujar Inzaghi melansir dari Football Italia, Minggu (20/10/2024).

Di satu sisi, Roma pun tengah dalam masa transisi pelatih baru. Ya, Roma mengejutkan banyak pihak dengan memecat Daniele De Rossi beberapa minggu setelah kompetisi dimulai dan mendatangkan mantan bos Torino, Ivan Juric.

Halaman:
1 2
      
