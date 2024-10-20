Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025: Kuatnya Pertahanan The Reds Siap Diuji Ketajaman The Blues

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |16:14 WIB
Prediksi Skor Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025: Kuatnya Pertahanan <i>The Reds</i> Siap Diuji Ketajaman <i>The Blues</i>
Liverpool siap sambut Chelsea di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
A
A
A

PREDIKSI skor Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris 2024-2025 menarik untuk dibahas. Ya, kedua tim tersebut akan saling berjumpa di pekan kedelapan dan bakal berlangsung di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, pada malam ini Minggu (20/10/2024) pukul 22.30 WIB.

Di atas kertas, Liverpool sejatinya diunggulkan untuk menang. Sebab selain bakal bermain di hadapan pendukung sendiri, The Reds –julukan Liverpool– tengah dalam performa terbaiknya.

Liverpool selalu menang di tiga laga terakhir. Namun, yang paling menarik adalah pasukan Arne Slot itu merupakan tim dengan pertahanan terbaik di Liga Inggris sejauh ini.

Dari tujuh laga yang sudah dimainkan, The Reds baru kebobolan dua gol. Tak heran jika saat ini Liverpool tengah memimpin Liga Inggris 2024-2025 dengan 18 poin, hasil dari enam kemenangan dan satu kekalahan.

Liverpool

Kendati demikian, Chelsea juga memiliki lini serang berbahaya di musim ini. Tercatat Chelsea merupakan peringkat ketiga dalam tim paling produktif mencetak gol hingga memasuki pekan kedelapan ini.

Dengan total 16 gol, Chelsea hanya kalah dari Manchester City (17 gol) dan Tottenham Hotspur (18 gol). Jadi, bisa dikatakan laga di Anfield nanti menjadi persaingan tim dengan pertahanan terbaik serta tim dengan salah satu tim dengan lini serang terbaik sejauh ini.

Halaman:
1 2
      
