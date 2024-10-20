Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Wolverhampton Wanderers vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: Tuan Rumah Kena Prank, The Citizens Menang di Menit Akhir

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |22:11 WIB
Hasil Wolverhampton Wanderers vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: Tuan Rumah Kena Prank, <i>The Citizens</i> Menang di Menit Akhir
Manchester City menang 2-1 atas Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Premier League)
A
A
A

WOLVERHAMPTON Manchester City berhasil mengerjai tuan rumah Wolverhampton Wanderers saat berjumpa di pekan kedelapan Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu (20/10/2024) malam WIB. Bagaimana tidak, bermain di Stadion Molineux, Wolverhampton, tim berjuluk The Citizens itu mampu menang 2-1 lewat gol di menit akhir.

Sebelumnya laga tampak akan berakhir dengan skor 1-1. Wolves –julukan Wolverhampton– unggul lebih dulu di menit ketujuh, lalu baru disamakan Man City di menit 33 lewat aksi Josko Gvardiol.

Skor 1-1 itu bertahan hingga laga memasuki menit 90. Namun, di injury time Man City berhasil mencetak gol kemenangan.

Gol yang dicetak di menit akhir itu diciptakan oleh John Stone. Gol pada menit ke-90+5 itu lantas membuat Man City akhirnya menang dengan skor 2-1.

Wolverhampton Wanderers vs Manchester City

Dengan hasil kemenangan itu, maka Man City sukses menyalip Liverpool dan merebut puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Tim asuhan Josep Guardiola itu saat ini berada di puncak dengan 20 poin.

Liverpool saat ini 18 poin, namun The Reds masih bisa menyalip Man City lagi. Sebab Liverpool masih belum memainkan laga pekan kedelapan mereka.

Halaman:
1 2
      
