Masyarakat Malaysia Iri Indonesia dan Thailand Bahas Sepakbola Asia Tenggara: Ke Mana FAM?

Erick Thohir bertemu Madam Pang dan ketua-ketua umum federasi sepakbola di Asia Tenggara (Foto: Instagram/@erickthohir)

MASYARAKAT Malaysia iri Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjumpa Ketua Umum FA Thailand Nualphan Lamsam atau Madam Pang. Mereka menduga petinggi-petinggi FA Malaysia terlampau sibuk.

Kedua sosok itu diketahui berjumpa di Bangkok, Thailand, beberapa waktu lalu. Ia berjumpa Lamsam dalam rangka pertemuan ketua-ketua umum federasi sepakbola di Asia Tenggara.

"Setelah pekan lalu Presiden Federasi Sepakbola Thailand, Nualphan Lamsam atau Madam Pang, berkunjung ke Indonesia, kini giliran saya diundang untuk berdiskusi dengan para Presiden Federasi Sepakbola dari Asia Tenggara di Thailand," kata Erick.

Menteri BUMN itu mengatakan PSSI dan FAT punya komitmen kuat terus memajukan sepak bola Asia Tenggara. Tentunya hal tersebut agar sepak bola Asia Tenggara dapat bersaing dalam kancah Asia dan dunia.

"Kami mendorong agar sepak bola di Asia Tenggara mampu membangun pembinaan usia muda yang berjenjang, kompetisi yang lebih kompetitif termasuk perbaikan kualitas wasit agar bisa bersaing di level Asia," ujar Erick.

Pertemuan itu ditanggapi serius oleh masyarakat Malaysia. Mereka heran mengapa FA Malaysia (FAM) tidak dilibatkan meski sama-sama berada di Asia Tenggara.