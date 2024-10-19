Hasil Al Shabab vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2024-2025: Penalti Cristiano Ronaldo Menangkan Faris Najd 2-1

RIYADH – Hasil Al Shabab vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Al Shabab FC, Riyadh, Sabtu (19/10/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Faris Najd.

Aymeric Laporte (69’) membawa Al Nassr memimpin lebih dulu. Gol bunuh diri Ali Al-Hassan (90’) sempat membuat skor imbang 1-1. Namun, penalti Cristiano Ronaldo (90+7’) jadi penentu kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Duel bisa dikatakan berjalan seimbang. Kedua kesebelasan juga memilih bermain hati-hati untuk membongkar pertahanan lawannya.

Alhasil, babak pertama pun minim peluang. Skor 0-0 tercipta saat kedua kesebelasan memasuki ruang ganti untuk rehat.

Paruh akhir lantas berjalan dramatis. Laporte sukses membawa tim tamu memimpin di menit ke-69. Al Nassr sempat mencetak gol kedua di menit ke-84 tetapi dianulir.

Selang enam menit, Al-Hassan malah mencetak gol bunuh diri. Untuk bagi Al Nassr, Ronaldo sukses mengonversi penalti di menit ketujuh injury time untuk membawa timnya balik memimpin 2-1.