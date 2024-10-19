Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Shabab vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2024-2025: Penalti Cristiano Ronaldo Menangkan Faris Najd 2-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |06:08 WIB
Hasil Al Shabab vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2024-2025: Penalti Cristiano Ronaldo Menangkan <i>Faris Najd</i> 2-1
Cristiano Ronaldo jadi pahlawan kemenangan Al Nassr 2-1 atas Al Shabab (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

RIYADH – Hasil Al Shabab vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Al Shabab FC, Riyadh, Sabtu (19/10/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Faris Najd.

Aymeric Laporte (69’) membawa Al Nassr memimpin lebih dulu. Gol bunuh diri Ali Al-Hassan (90’) sempat membuat skor imbang 1-1. Namun, penalti Cristiano Ronaldo (90+7’) jadi penentu kemenangan.

Penalti Cristiano Ronaldo bawa Al Nassr menang 2-1 atas Al Shabab (Foto: Instagram/@alnassr)

Jalannya Pertandingan

Duel bisa dikatakan berjalan seimbang. Kedua kesebelasan juga memilih bermain hati-hati untuk membongkar pertahanan lawannya.

Alhasil, babak pertama pun minim peluang. Skor 0-0 tercipta saat kedua kesebelasan memasuki ruang ganti untuk rehat.

Paruh akhir lantas berjalan dramatis. Laporte sukses membawa tim tamu memimpin di menit ke-69. Al Nassr sempat mencetak gol kedua di menit ke-84 tetapi dianulir.

Selang enam menit, Al-Hassan malah mencetak gol bunuh diri. Untuk bagi Al Nassr, Ronaldo sukses mengonversi penalti di menit ketujuh injury time untuk membawa timnya balik memimpin 2-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/51/3113682/jhon_duran_dan_cristiano_ronaldo-EMWg_large.jpg
Jhon Duran Jadi Bintang di Laga Al Ahli vs Al Nassr, Cristiano Ronaldo Tak Dibutuhkan Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/51/3111297/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_roshn_saudi_league_2024_2025_pekan_ke_19_di_vision_plus-wIfi_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Pekan 19 ROSHN Saudi League 2024-2025 di Vision+: Tonton Aksi Cristiano Ronaldo dan Al Nassr
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/51/3088733/hasil-al-nassr-vs-al-qadsiah-di-liga-arab-saudi-2024-2025-tampil-dominan-cristiano-ronaldo-dkk-tumbang-1-2-7dnybTlrzr.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Qadsiah di Liga Arab Saudi 2024-2025: Tampil Dominan, Cristiano Ronaldo Dkk Tumbang 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/51/3078936/jadwal-dan-link-live-streaming-liga-arab-saudi-2024-2025-pekan-ke-8-di-rcti-superapp-MIqFQqrY2t.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Liga Arab Saudi 2024-2025 Pekan ke-8 di RCTI+ SuperApp
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636673/pangsuma-fc-menang-telak-90-atas-raybit-fc-di-pekan-keempat-pfl-20252026-vah.webp
Pangsuma FC Menang Telak 9â0 atas Raybit FC di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/laliga_menghidupkan_atmosfer_el_clasico_di_indones.jpg
Jelang Real Madrid vs Barcelona, LaLiga Hidupkan Semarak El Clasico di Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement