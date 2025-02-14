Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jhon Duran Jadi Bintang di Laga Al Ahli vs Al Nassr, Cristiano Ronaldo Tak Dibutuhkan Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |07:27 WIB
Jhon Duran Jadi Bintang di Laga Al Ahli vs Al Nassr, Cristiano Ronaldo Tak Dibutuhkan Lagi?
Jhon Duran dan Cristiano Ronaldo merayakan gol di laga Al Ahli vs Al Nassr (Foto: Instagram/@jaderduran9)
A
A
A

JHON Duran jadi bintang di laga Al Ahli vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2024-2025. Apakah Cristiano Ronaldo tak dibutuhkan lagi?

Laga Al Ahli vs Al Nassr itu berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh, Arab Saudi, Jumat (14/2/2025) dini hari WIB. Sengit, pertandingan berakhir dengan skor 2-3 untuk tim tamu.

1. Dua gol

Cristiano Ronaldo dan Jhon Duran di laga Al Ahli vs Al Nassr (Foto: Instagram/@jaderduran9)
Cristiano Ronaldo dan Jhon Duran di laga Al Ahli vs Al Nassr (Foto: Instagram/@jaderduran9)

Duran tampil sebagai bintang di laga itu dengan mengemas dua gol pada menit ke-32 dan 88. Satu gol lainnya dari Al Nassr dihasilkan oleh Ayman Yahya (80’).

Di sisi lain, dua gol Al Ahli dicetak oleh Ivan Toney (78’) dan Sumayhan Al Nabit (90+8’). Hasil ini membawa Al Nassr nangkring di tangga ketiga dengan nilai 44 dari 20 laga.

2. Bintang

Dua gol itu menambah koleksi Duran untuk Al Nassr sejak bergabung pada musim dingin 2025 dari Aston Villa. Ia kini sudah mengemas empat gol dari tiga laga yang dilakoni di semua kompetisi.

Duran tampak mampu menjadi bintang baru Al Nassr. Mahar 77 juta Euro (setara Rp1,3 triliun) terasa sepadan dengan kontribusi sejauh ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/51/3111297/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_roshn_saudi_league_2024_2025_pekan_ke_19_di_vision_plus-wIfi_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Pekan 19 ROSHN Saudi League 2024-2025 di Vision+: Tonton Aksi Cristiano Ronaldo dan Al Nassr
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/51/3088733/hasil-al-nassr-vs-al-qadsiah-di-liga-arab-saudi-2024-2025-tampil-dominan-cristiano-ronaldo-dkk-tumbang-1-2-7dnybTlrzr.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Qadsiah di Liga Arab Saudi 2024-2025: Tampil Dominan, Cristiano Ronaldo Dkk Tumbang 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/51/3078936/jadwal-dan-link-live-streaming-liga-arab-saudi-2024-2025-pekan-ke-8-di-rcti-superapp-MIqFQqrY2t.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Liga Arab Saudi 2024-2025 Pekan ke-8 di RCTI+ SuperApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/51/3076289/hasil-al-shabab-vs-al-nassr-di-liga-arab-saudi-2024-2025-penalti-cristiano-ronaldo-menangkan-faris-najd-2-1-Z0Yitr1De5.jpg
Hasil Al Shabab vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2024-2025: Penalti Cristiano Ronaldo Menangkan Faris Najd 2-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646143/3-kasus-ilmu-hitam-dalam-sepak-bola-menyeret-pogba-hingga-skandal-ke-piala-dunia-jgg.webp
3 Kasus Ilmu Hitam dalam Sepak Bola: Menyeret Pogba hingga Skandal ke Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/barcelona_menang_2_1_atas_real_sociedad_pada_jorna.jpg
Barcelona Dapat Izin Langgar Aturan UEFA untuk Pertandingan Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement