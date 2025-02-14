Jhon Duran Jadi Bintang di Laga Al Ahli vs Al Nassr, Cristiano Ronaldo Tak Dibutuhkan Lagi?

JHON Duran jadi bintang di laga Al Ahli vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2024-2025. Apakah Cristiano Ronaldo tak dibutuhkan lagi?

Laga Al Ahli vs Al Nassr itu berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh, Arab Saudi, Jumat (14/2/2025) dini hari WIB. Sengit, pertandingan berakhir dengan skor 2-3 untuk tim tamu.

1. Dua gol

Cristiano Ronaldo dan Jhon Duran di laga Al Ahli vs Al Nassr (Foto: Instagram/@jaderduran9)

Duran tampil sebagai bintang di laga itu dengan mengemas dua gol pada menit ke-32 dan 88. Satu gol lainnya dari Al Nassr dihasilkan oleh Ayman Yahya (80’).

Di sisi lain, dua gol Al Ahli dicetak oleh Ivan Toney (78’) dan Sumayhan Al Nabit (90+8’). Hasil ini membawa Al Nassr nangkring di tangga ketiga dengan nilai 44 dari 20 laga.

2. Bintang

Dua gol itu menambah koleksi Duran untuk Al Nassr sejak bergabung pada musim dingin 2025 dari Aston Villa. Ia kini sudah mengemas empat gol dari tiga laga yang dilakoni di semua kompetisi.

Duran tampak mampu menjadi bintang baru Al Nassr. Mahar 77 juta Euro (setara Rp1,3 triliun) terasa sepadan dengan kontribusi sejauh ini.