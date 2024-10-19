Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Borussia Dortmund vs St Pauli di Bundesliga 2024-2025: Tampil Dominan, Die Schwarzgelben Menang 2-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |05:21 WIB
Hasil Borussia Dortmund vs St Pauli di Bundesliga 2024-2025: Tampil Dominan, <i>Die Schwarzgelben</i> Menang 2-1!
Borussia Dortmund menang 2-1 atas FC St. Pauli dalam lanjutan Liga Jerman 2024-2025 (Foto: X/@BlackYellow)
A
A
A

DORTMUND – Hasil Borussia Dortmund vs St Pauli di Bundesliga 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund, Sabtu (19/10/2024) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Die Schwarzgelben.

Gol bagi Dortmund dicetak oleh Ramy Bensebaini (43’) dan Sehrou Guirassy (83’). Sedangkan, St Pauli hanya sekali membalas lewat Eric Smith (78’).

Borussia Dortmund vs FC St. Pauli (Foto: X/@BlackYellow)

Jalannya Pertandingan

Dortmund tampil dominan sepanjang 90 menit. Buktinya, mereka mencatatkan penguasaan bola hingga 76% berbanding 24% dan mampu mengkreasi 20 peluang dengan tujuh tembakan ke gawang.

Namun, St Pauli sempat mencetak gol di menit ke-32. Beruntung bagi Dortmund, wasit menganulir gol tersebut setelah ditinjau lewat VAR.

Malahan, tuan rumah mampu unggul jelang turun minum. Bensebaini sukses membuat seisi stadion bersorak dengan golnya di menit ke-43. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Dortmund terus menggempur pertahanan St Pauli. Sayangnya, beragam peluang yang mereka dapat, tak mampu dimanfaatkan dengan baik.

