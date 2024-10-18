Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Istri Legenda Timnas Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Kekasih Hati Stefano Lilipaly

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |19:59 WIB
5 Istri Legenda Timnas Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Kekasih Hati Stefano Lilipaly
Jennifer Bachdim merupakan istri dari Irfan Bachdim. (Foto: Instagram/jenniferbachdim)
A
A
A

ADA 5 istri legenda Timnas Indonesia yang cantiknya kebangetan. Tentunya para pemain ini sangat beruntung karena memiliki kekasih hati yang sangat cantik.

Para istri itu pun pernah menjadi WAGs idaman banyak pencinta sepakbola Tanah Air. Namun, meski suaminya kini sudah tak membela Timnas Indonesia lagi, mereka tetap memiliki pesona yang luar biasa. Lantas siapa saja mereka?

5 Istri Legenda Timnas Indonesia yang Cantiknya Kebangetan:

5. Kimmy Jayanti

Kimmy Jayanti

Timnas Indonesia pernah memiliki bomber berbahaya bernama Greg Nwokolo. Ia pun dikenal juga karena memiliki istri cantik yang merupakan model top Indonesia, Kimmy Jayanti.

4. Zahra Hakim

Zahra Hakim

Zahra Hakim merupakan istri dari Evan Dmas Darmono. Mantan pemain Timnas Indonesia itu menikahi sang pujaan hati pada 22 Februari 2022 silam.

3. Tribuana Tungga Dewi

Tribuana Tungga Dewi

Tribuana dan Bambang Pamungkas diketahui menikah pada 2001 silam. Sebelumnya, Tribuana pun dikenal sebagai manajer Persija Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
