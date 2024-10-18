3 Negara yang Dukung Indonesia dan Salahkan Bahrain soal Penolakan Main di Tanah Air, Nomor 1 Rival Baru!

Penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen (kiri) saat mendapat pengawalan dari pemain Bahrain. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 negara yang mendukung Indonesia dan menyalahkan Bahrain soal penolakan main di Tanah Air akan diulas Okezone. Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) mengajukan permintaan nyeleneh kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) pada Rabu 16 Oktober 2024 sore WIB.

BFA meminta kepada AFC agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Permintaan ini diajukan karena BFA merasa terancam dengan psywar yang dilancarkan netizen Indonesia.

Permintaan di atas pun telah direspons AFC. Konfederasi Sepakbola Asia ini mengaku akan berdiskusi dengan FIFA, BFA dan PSSI terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Satu yang pasti, apa yang dibuat Bahrain mengundang reaksi dari sejumlah negara.

Sejumlah negara di bawah ini kaget dengan permintaan Bahrain dan melontarkan respons. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 negara yang mendukung Indonesia dan salahkan Bahrain soal penolakan main di Tanah Air:

3. Vietnam





Media Vietnam, Bongda, menyebut Bahrain takut bermain di Indonesia. Hal itu berbeda dengan Timnas Vietnam yang tetap bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sekalipun sudah mendapat teror dari netizen Indonesia sebelum pertandingan.

“Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia,” tulis Bongda pada Kamis, 17 Oktober 2024.

2. Malaysia

(Masyarakat Malaysia ledek Bahrain yang takut main di Indonesia. (Foto: Instagram/@833footballmys)

Masyarakat Malaysia dengan akun media sosial @833footballmys, menyebut Bahrain lemah. Bahrain disebutnya sebagai negara lemah yang belum kenal dengan psywar ala sepakbola Asia Tenggara.

“Anak Emas AFC (Bahrain): Minta pindah venue demi keselamatan pemain,” tulis akun @833footballmys.

“Bahrain belum mengenal sepakbola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia, Indonesia pernah membakar bendera Malaysia. Namun, Malaysia tetap datang ke GBK untuk menjalani pertandingan. Jadi, kenapa orang Bahrain takut untuk datang ke GBK?” tanya akun di atas.