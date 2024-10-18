Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Dukung Indonesia dan Salahkan Bahrain soal Penolakan Main di Tanah Air, Nomor 1 Rival Baru!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |17:46 WIB
3 Negara yang Dukung Indonesia dan Salahkan Bahrain soal Penolakan Main di Tanah Air, Nomor 1 Rival Baru!
Penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen (kiri) saat mendapat pengawalan dari pemain Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara yang mendukung Indonesia dan menyalahkan Bahrain soal penolakan main di Tanah Air akan diulas Okezone. Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) mengajukan permintaan nyeleneh kepada Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) pada Rabu 16 Oktober 2024 sore WIB.

BFA meminta kepada AFC agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Permintaan ini diajukan karena BFA merasa terancam dengan psywar yang dilancarkan netizen Indonesia.

Permintaan di atas pun telah direspons AFC. Konfederasi Sepakbola Asia ini mengaku akan berdiskusi dengan FIFA, BFA dan PSSI terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Satu yang pasti, apa yang dibuat Bahrain mengundang reaksi dari sejumlah negara.

Sejumlah negara di bawah ini kaget dengan permintaan Bahrain dan melontarkan respons. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 negara yang mendukung Indonesia dan salahkan Bahrain soal penolakan main di Tanah Air:

3. Vietnam

Vietnam

Media Vietnam, Bongda, menyebut Bahrain takut bermain di Indonesia. Hal itu berbeda dengan Timnas Vietnam yang tetap bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sekalipun sudah mendapat teror dari netizen Indonesia sebelum pertandingan.

“Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia,” tulis Bongda pada Kamis, 17 Oktober 2024.

2. Malaysia

Masyarakat Malaysia ledek Bahrain yang takut main di Indonesia. (Foto: Instagram/@833footballmys)

(Masyarakat Malaysia ledek Bahrain yang takut main di Indonesia. (Foto: Instagram/@833footballmys)

Masyarakat Malaysia dengan akun media sosial @833footballmys, menyebut Bahrain lemah. Bahrain disebutnya sebagai negara lemah yang belum kenal dengan psywar ala sepakbola Asia Tenggara.

“Anak Emas AFC (Bahrain): Minta pindah venue demi keselamatan pemain,” tulis akun @833footballmys.

“Bahrain belum mengenal sepakbola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia, Indonesia pernah membakar bendera Malaysia. Namun, Malaysia tetap datang ke GBK untuk menjalani pertandingan. Jadi, kenapa orang Bahrain takut untuk datang ke GBK?” tanya akun di atas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179086/erick_thohir-ti3s_large.jpg
Timnas Indonesia Masih Tanpa Pelatih, Erick Thohir: Belum Ada Pencarian Pengganti Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179065/erick_thohir-9Y1g_large.jpg
Penyebab Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Turun di FIFA Matchday November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179055/erick_thohir-QZGl_large.jpg
Erick Thohir: Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia Sepakat Berpisah Baik-Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179037/erick_thohir_menargetkan_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2034_youtube_official_okezone-rfIs_large.jpg
Erick Thohir: Blueprint PSSI Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2034
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636249/kapan-pssi-umumkan-pelatih-baru-timnas-indonesia-bus.webp
Kapan PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/persebaya_meladeni_psbs_biak_pada_lanjutan_super_l.jpg
Hasil Super League: 10 Pemain Persebaya Tahan Imbang PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement