Terkait Kelanjutan Proses Naturalisasi Kevin Diks, Menpora Dito Ariotedjo Punya Kabar Baik

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, punya kabar baik terkait proses naturalisasi Kevin Diks. Menurut pemaparan Dito, kelanjutan proses calon pemain Timnas Indonesia itu kemungkinan bakal dilakukan minggu depan seiring bergantinya pemerintahan baru.

Kevin merupakan nama baru yang akan melakukan proses naturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kehadiran bek berusia 28 tahun ini jelas akan menjadi angin segar untuk Skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026.

Bek FC Copenhagen itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diantara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), dan perpindahan federasi.

Terkait proses naturalisasi Kevin, Menpora Dito menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima berkas dari PSSI. Kemungkinan, berkas tersebut baru akan diproses pada minggu depan. Mengingat, ada transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Termasuk juga transisi personel DPR.

“Kevin Diks baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin,” kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Kantor Kemenpora RI, Jumat (18/10/2024).

“Jadi ini mungkin akan diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru. (pemerintahan) Yang barunya minggu depan, jadi kita lihat menteri barunya juga,” sambungnya.