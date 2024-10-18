Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terkait Kelanjutan Proses Naturalisasi Kevin Diks, Menpora Dito Ariotedjo Punya Kabar Baik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |17:23 WIB
Terkait Kelanjutan Proses Naturalisasi Kevin Diks, Menpora Dito Ariotedjo Punya Kabar Baik
Kevin Diks bersama Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Instagram/kevindiks2)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, punya kabar baik terkait proses naturalisasi Kevin Diks. Menurut pemaparan Dito, kelanjutan proses calon pemain Timnas Indonesia itu kemungkinan bakal dilakukan minggu depan seiring bergantinya pemerintahan baru.

Kevin merupakan nama baru yang akan melakukan proses naturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kehadiran bek berusia 28 tahun ini jelas akan menjadi angin segar untuk Skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026.

Bek FC Copenhagen itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diantara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), dan perpindahan federasi.

Terkait proses naturalisasi Kevin, Menpora Dito menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima berkas dari PSSI. Kemungkinan, berkas tersebut baru akan diproses pada minggu depan. Mengingat, ada transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Termasuk juga transisi personel DPR.

Kevin Diks

“Kevin Diks baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin,” kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Kantor Kemenpora RI, Jumat (18/10/2024).

“Jadi ini mungkin akan diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru. (pemerintahan) Yang barunya minggu depan, jadi kita lihat menteri barunya juga,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179262/ramadhan_sananta-fxnl_large.jpg
Kisah Ramadhan Sananta yang Masih Belum Bisa Terima Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179187/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_tak_mesti_dari_belanda_okezone-Y6QN_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Tak Harus asal Belanda, Alexander Zwiers Bawa Hussein Ammouta ke Tanah Air?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179167/patrick_kluivert_tak_pernah_panggil_tim_geypens_ke_timnas_indonesia_pssi-KHGP_large.jpg
Dicueki Patrick Kluivert, Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Cetak 2 Gol di Eropa Musim 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179157/shin_tae_yong_menolak_tawaran_negara_asia_barat_setelah_dipecat_timnas_indonesia_pssi-dGQS_large.jpg
Shin Tae-yong Menyesal Tolak Tawaran Negara Asia Barat Setelah Dipecat Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636619/hasil-liga-futsal-profesional--pangsuma-fc-berpesta-ke-gawang-raybit-fc-menang-90-cth.webp
Hasil Liga Futsal Profesional : Pangsuma FC Berpesta ke Gawang Raybit FC, Menang 9-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/fafage_banua_menang_dramatis_2_1_atas_kuda_laut_nu.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Raih Kemenangan Dramatis atas Kuda Laut Nusantara 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement