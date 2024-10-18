Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bangganya Kevin Diks Segera Jalani Proses Naturalisasi Jadi WNI: Kakek-Nenek Saya Lahir di Sana!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |12:27 WIB
Bangganya Kevin Diks Segera Jalani Proses Naturalisasi Jadi WNI: Kakek-Nenek Saya Lahir di Sana!
Kevin Diks Bakarbessy merasa bangga segera jadi WNI (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

KEVIN Diks begitu bangga segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia mengungkit fakta kakek-neneknya lahir di Indonesia.

Seperti yang diketahui, Kevin merupakan nama baru yang sedang PSSI proses naturalisasinya untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kehadiran bek berusia 28 tahun itu jelas akan menjadi angin segar untuk Skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026.

Kevin Diks

Kevin pun bereaksi setelah dirinya dipastikan akan segera membela Timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu mengaku sangat bangga karena bisa membela tanah kelahiran dari kakek dan neneknya.

“Saya memiliki akar (garis keturunan) di Indonesia melalui kakek-nenek saya yang lahir di sana,” kata Kevin, dikutip dari Bold, Jumat (18/10/2024).

“Sangat, sangat bangga (bisa membela Timnas Indonesia),” ungkap pemain bernama lengkap Kevin Diks Bakarbessy itu.

Ditambah lagi, Indonesia memiliki hampir mencapai 280 juta penduduk. Hal ini juga yang membuat Kevin sangat bangga. Terlebih, mayoritas masyarakat Indonesia terkenal gila bola.

“Saya bisa merasakan kebanggaan ketika saya berada di sana bahwa saya akan mewakili negara yang begitu besar dengan hampir 280 juta penduduk,” tutur Diks.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179187/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_tak_mesti_dari_belanda_okezone-Y6QN_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Tak Harus asal Belanda, Alexander Zwiers Bawa Hussein Ammouta ke Tanah Air?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179167/patrick_kluivert_tak_pernah_panggil_tim_geypens_ke_timnas_indonesia_pssi-KHGP_large.jpg
Dicueki Patrick Kluivert, Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Cetak 2 Gol di Eropa Musim 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179157/shin_tae_yong_menolak_tawaran_negara_asia_barat_setelah_dipecat_timnas_indonesia_pssi-dGQS_large.jpg
Shin Tae-yong Menyesal Tolak Tawaran Negara Asia Barat Setelah Dipecat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179149/timnas_indonesia_dinilai_cocok_ditangani_pelatih_asal_jepang_pssi-o7HF_large.jpg
Mantan Penerjemah Shin Tae-yong Sebut Pelatih Jepang Cocok Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/25/49/1636615/aksi-panas-meksiko-saksikan-formula-1-mexican-grand-prix-2025-di-vision-etf.jpg
Aksi Panas Meksiko! Saksikan Formula 1 Mexican Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/kylian_mbappe_memborong_dua_gol_real_madrid.jpg
Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid yang Legal,  Cara Aman Nonton El Clásico 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement