Bangganya Kevin Diks Segera Jalani Proses Naturalisasi Jadi WNI: Kakek-Nenek Saya Lahir di Sana!

KEVIN Diks begitu bangga segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia mengungkit fakta kakek-neneknya lahir di Indonesia.

Seperti yang diketahui, Kevin merupakan nama baru yang sedang PSSI proses naturalisasinya untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kehadiran bek berusia 28 tahun itu jelas akan menjadi angin segar untuk Skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026.

Kevin pun bereaksi setelah dirinya dipastikan akan segera membela Timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu mengaku sangat bangga karena bisa membela tanah kelahiran dari kakek dan neneknya.

“Saya memiliki akar (garis keturunan) di Indonesia melalui kakek-nenek saya yang lahir di sana,” kata Kevin, dikutip dari Bold, Jumat (18/10/2024).

“Sangat, sangat bangga (bisa membela Timnas Indonesia),” ungkap pemain bernama lengkap Kevin Diks Bakarbessy itu.

Ditambah lagi, Indonesia memiliki hampir mencapai 280 juta penduduk. Hal ini juga yang membuat Kevin sangat bangga. Terlebih, mayoritas masyarakat Indonesia terkenal gila bola.

“Saya bisa merasakan kebanggaan ketika saya berada di sana bahwa saya akan mewakili negara yang begitu besar dengan hampir 280 juta penduduk,” tutur Diks.