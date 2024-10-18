Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Sedih Ivar Jenner Usai Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |08:32 WIB
Respons Sedih Ivar Jenner Usai Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Jepang
Ivar Jenner sedih harus absen pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: Instagram/@ivarjnr)
A
A
A

RESPONS sedih Ivar Jenner usai dipastikan absen bela Timnas Indonesia lawan Timnas Jepang menarik untuk diketahui. Ia terkena akumulasi kartu kuning!

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di laga kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 15 November 2024 malam WIB.

Ivar Jenner tampil dalam laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Ivar terkonfirmasi harus absen dalam pertandingan itu karena akumulasi kartu. Diketahui, ia mendapatkan masing-masing satu kartu kuning saat Timnas Indonesia ditahan imbang Timnas Bahrain (2-2), dan dikalahkan Timnas China (1-2).

Pemain FC Utrecht U-21 itu merasa sedih karena terpaksa menepi dalam laga melawan Jepang. Namun, Ivar mengucapkan terima kasih kepada para suporter yang selalu setia mendukungnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh suporter Indonesia atas dukungannya," kata Ivar dikutip dari akun instagram pribadinya (@ivarjnr), Jumat (18/10/2024).

"Sayangnya saya menerima dua kartu kuning, yang berarti saya diskors dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Sampai jumpa lagi di bulan November," tambah pemain berusia 20 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
      
