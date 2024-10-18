3 Sanksi Berat dari FIFA dan AFC yang Menimpa Timnas Bahrain jika Menolak Main di Indonesia, Nomor 1 Paling Tragis!

Timnas Bahrain menanti 3 sanksi berat dari FIFA dan AFC jika menolak main di Indonesia. (Foto: AFC)

SEBANYAK 3 sanksi berat dari FIFA dan AFC yang menimpa Timnas Bahrain jika menolak main di Indonesia akan diulas Okezone. Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) meminta kepada AFC agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di tempat netral.

Permintaan itu diajukan BFA karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang terkena psywar dari netizen Indonesia kelar laga Bahrain vs Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

“Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel Timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama,” tulis pernyataan resmi Bahrain.

Namun, BFA dan Timnas Bahrain berpotensi terkena hukuman dari FIFA dan AFC jika kekeuh meminta laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di tempat netral. Lantas, apa saja hukuman yang mungkin diterima Bahrain?

Berikut 3 sanksi berat dari FIFA dan AFC yang menimpa Timnas Bahrain jika menolak main di Indonesia:

3. Hukuman Denda





Menurut aturan Kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, negara yang absen di sebuah pertandingan kualifikasi wajib membayar denda 40.000 Swiss Franc atau setara Rp717 juta.

Jumlahnya bisa bertambah 10.000 Swiss Franc atau sekira Rp179 juta berdasarkan Kode Disiplin FIFA Nomor 16 Ayat 1. Karena itu, BFA siap-siap merogoh kocek dalam-dalam jika menolak bermain di Indonesia.