Persija Jakarta vs PSIS Semarang: Carlos Pena Pasrah jika Main Tanpa 3 Pemain Inti karena Dipanggil Timnas Indonesia

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena cuma bisa ikhlas jika tak bisa memainkan tiga pemain utamanya saat menghadapi PSIS Semarang di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Ketiga pemain inti itu adalah Rizky Ridho, Witan Sulaeman, dan Muhammad Ferarri, lantaran baru saja membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sejatinya, ada tiga pemain Persija yang dipercaya memperkuat Timnas Indonesia itu bisa jadi kabar bagus sekaligus kabar kurang baik untuk Macan Kemayoran. Persija sejatinya sangat bangga karena tiga pemain andalan itu menjadi bagian dalam perjalanan Timnas Indonesia merajut sejarah menuju Piala Dunia.

Namun, sebenarnya ada konsekuensi yang harus diterima Macan Kemayoran dengan melepas ketiga pemain utamanya. Sebab ada potensi ketiga pemain tersebut tak bisa diturunkan saat Persija melawan PSIS.

Macan Kemayoran akan bertandang ke markas PSIS Semarang di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Kamis (17/10/2024). Kemungkinan, Rizky Ridho, Ferarri, dan Witan akan absen di laga tersebut. Sebab, jarak pertandingan Timnas Indonesia versus China dalam lanjutan Grup C ke laga Persija kontra PSIS Semarang hanya berjarak dua hari saja.

Terkait kondisi itu, Pena mengatakan kalau sejatinya sangat ingin menurunkan skuad utama Persija saat hadapi PSIS Semarang. Namun, juru taktik asal Spanyol itu akan meracik skema terbaiknya jika harus bermain tanpa Rizky Ridho, Ferarri, dan Witan.

“Saya akan lebih suka jika dapat menggunakan semua pemain. Karena itulah situasi terbaik untuk setiap pelatih, khususnya pemain-pemain timnas. Anda tahu betapa pentingnya mereka untuk tim. Meski begitu, saya adalah pelatih yang akan berusaha menemukan solusi-solusi terbaik untuk tim,” kata Pena, dilansir dari situs Persija, Kamis (17/10/2024).