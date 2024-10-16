Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Disebut Belum Temukan Winning Team Timnas Indonesia, Exco PSSI: Kami Tak Boleh Intervensi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |23:07 WIB
Shin Tae-yong Disebut Belum Temukan <i>Winning Team</i> Timnas Indonesia, Exco PSSI: Kami Tak Boleh Intervensi
Shin Tae-yong disebut warganet kesulitan temukan The Winning Team Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebut belum menemukan the winning team oleh warganet. Menanggapi hal itu, anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, tegas mengatakan pihaknya tak bisa ikut campur.

Shin memang kerap mengubah komposisi Timnas Indonesia. Terbaru, ia merotasi pemain pada laga kontra Timnas China di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: AFC)

Celakanya, Indonesia kalah 1-2 dari China di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Padahal, sebelumnya Tim Merah Putih menahan Timnas Bahrain 2-2.

Arya mengatakan komposisi pemain sepenuhnya di bawah kendali Shin. Sebab, PSSI tidak bisa ikut campur pemain yang akan diturunkan membela Timnas Indonesia.

"Satu hal yang pasti Pak Ketum PSSI Erick Thohir bilang tidak boleh intervensi pelatih. Jadi, kami harus hormati apapun taktik yang diambil, tidak boleh diintervensi," kata Arya di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Rabu (16/10/2024).

Kendati demikian, pria berkacamata itu mengatakan, PSSI bisa meminta alasan pelatih terkait formasi yang diterapkan. Pertanggungjawaban itu dibutuhkan saat Timnas Indonesia tidak dapat meraih hasil maksimal.

Halaman:
1 2
      
