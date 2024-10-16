Unggahan Ole Romeny Setelah Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

UNGGAHAN Ole Romeny setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB akan diulas Okezone. Tepat satu hari setelah Timnas Indonesia kalah, Ole Romeny merepost unggahan akun Instagram sang klub, FC Utrecht, yakni @fc_utrecht.

Isi unggahan itu menggambarkan FC Utrecht yang tak sabar kembali bertanding di lanjutan Eredivisie 2024-2025. Akun tersebut membagikan perjalanan FC Utrecht yang mencatatkan enam menang, satu imbang dan satu kalah di delapan laga awal Eredivisie 2024-2025.

(Ole Romeny unggah ulang postingan FC Utrecht. (Foto: Instagram/@fc_utrecht)

Berkat rentetan hasil positif di atas, FC Utrecht duduk di posisi dua klasemen sementara Eredivisie 2024-2025 dengan 19 angka. Saat ini FC Utrecht terpaut lima poin dari PSV Eindhoven di puncak, namun mereka memiliki tabungan satu pertandingan yang belum dimainkan.

Ole Romeny sendiri tampil oke bersama sang klub musim ini. Ia telah bermain tujuh kali (semuanya sebagai starter) dan mengemas dua gol.

Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Ole Romeny memperkuat Timnas Indonesia? Baru-baru ini, agen Ole Romeny, Joost Ebergen, mengatakan kepada akun @Sibola bahwa sang klien masih memikirkan masak-masak terkait tawaran PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Peran Ragnar Oratmangoen dibutuhkan dalam hal ini. Ragnar Oratmangoen dapat bertindak sebagai “agen” untuk membujuk Ole Romeny segera menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).