Media Vietnam Bingung dan Sebut Timnas Indonesia Bermain seperti Pemain Amatiran saat Lawan China!

MEDIA Vietnam bingung dan sebut Timnas Indonesia bermain seperti pemain amatiran saat lawan China akan diulas Okezone. Hal ini disampaikan usai Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Bertanding di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024, secara tidak terduga Timnas Indonesia harus tumbang atas Timnas China dengan skor 2-1. Padahal, skuad Garuda sangat diunggulkan di laga ini jika menilik dari tiga pertandingan sebelumnya.

Sepasang gol Tim Naga - julukan Timnas China- masing-masing dicetak oleh Behram Abduweli pada menit 21 dan juga Zhang Yuning pada menit 44. Sementara itu, satu gol balasan Indonesia dicetak oleh Thom Haye.

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 poin. Namun, posisi ini kurang aman melihat China yang berhasil menang menempel ketat Indonesia.

Di sisi lain, hasil laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia vs Timnas China membuat media asal Vietnam, Soha, bingung. Pasalnya, mereka ikut memprediksi anak asuh Shin Tae-yong yang tampil luar biasa di laga melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, akan menang.

Media Vietnam tersebut juga membawa prediksi media lain yang menyebut bahwa paling tidak, pertandingan akan berakhir imbang. Laga diprediksi bakal berakhir dengan skor 1-1.

“Jelang laga tim China kontra Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sederet media nasional memperkirakan pelatih Branko Ivankovic dan timnya bakal tumbang di Qingdao,” tulis media Soha dikutip Okezone, Rabu (16/10/2024).

“Sportskeeda, surat kabar langka yang optimistis dengan tim China, hanya memprediksi tim tuan rumah akan bermain imbang 1-1 dengan Indonesia,” sambung tulisan tersebut.