Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Bingung dan Sebut Timnas Indonesia Bermain seperti Pemain Amatiran saat Lawan China!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |12:07 WIB
Media Vietnam Bingung dan Sebut Timnas Indonesia Bermain seperti Pemain Amatiran saat Lawan China!
Laga Timnas Indonesia vs Timnas China. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam bingung dan sebut Timnas Indonesia bermain seperti pemain amatiran saat lawan China akan diulas Okezone. Hal ini disampaikan usai Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Bertanding di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024, secara tidak terduga Timnas Indonesia harus tumbang atas Timnas China dengan skor 2-1. Padahal, skuad Garuda sangat diunggulkan di laga ini jika menilik dari tiga pertandingan sebelumnya.

Timnas Indonesia vs Timnas China

Sepasang gol Tim Naga - julukan Timnas China- masing-masing dicetak oleh Behram Abduweli pada menit 21 dan juga Zhang Yuning pada menit 44. Sementara itu, satu gol balasan Indonesia dicetak oleh Thom Haye.

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 poin. Namun, posisi ini kurang aman melihat China yang berhasil menang menempel ketat Indonesia.

Di sisi lain, hasil laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia vs Timnas China membuat media asal Vietnam, Soha, bingung. Pasalnya, mereka ikut memprediksi anak asuh Shin Tae-yong yang tampil luar biasa di laga melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, akan menang.

Media Vietnam tersebut juga membawa prediksi media lain yang menyebut bahwa paling tidak, pertandingan akan berakhir imbang. Laga diprediksi bakal berakhir dengan skor 1-1.

“Jelang laga tim China kontra Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sederet media nasional memperkirakan pelatih Branko Ivankovic dan timnya bakal tumbang di Qingdao,” tulis media Soha dikutip Okezone, Rabu (16/10/2024).

“Sportskeeda, surat kabar langka yang optimistis dengan tim China, hanya memprediksi tim tuan rumah akan bermain imbang 1-1 dengan Indonesia,” sambung tulisan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178739/alexander_zwiers_kabarnya_tetap_menjabat_sebagai_direktur_teknik_pssi_alexzwiers-2MTa_large.jpg
Alexander Pastoor Sebut Alexander Zwiers dan Jordi Cruyff Dipecat PSSI, Bagaimana Faktanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178732/timnas_indonesia_bisa_cetak_sejarah_di_piala_asia_2027_pssi-CXgS_large.jpg
Timnas Indonesia dan Geng Asia Tenggara Bisa Cetak Sejarah di Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178715/simak_adu_prestasi_calon_pelatih_timnas_indonesia_shin_tae_yong_dengan_timur_kapadze-PwA3_large.jpg
Adu Prestasi Calon Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Timur Kapadze
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178664/timnas_indonesia_satu_satunya_negara_elite_asia_tenggara_yang_mengalami_penurunan_ranking_fifa_hari_ini_pssi-XfYA_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Elite Asia Tenggara yang Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635849/jadwal-dan-link-streaming-wondr-by-bni-indonesia-masters-super-100-ii-2025-di-vision-gaz.webp
Jadwal dan Link Streaming WONDR by BNI Indonesia Masters Super 100 II 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/persik_kediri.jpg
Persik Kediri vs PSM Makassar: Tiga Poin Jadi Harga Mati di Stadion Brawijaya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement