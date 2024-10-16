Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kevin Diks Gabung, Asnawi Mangkualam Tersingkir di Laga Timnas Indonesia vs Jepang?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |06:04 WIB
Kevin Diks Gabung, Asnawi Mangkualam Tersingkir di Laga Timnas Indonesia vs Jepang?
Pemain Keturunan Indonesia, Kevin Diks. (Foto: Instagram/kevindiks2)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia bakal kedatangan satu pemain keturunan lagi, yakni Kevin Diks, dalam waktu dekat ini. Menariknya kedatangan Diks disebut-sebut akan menjadi ancaman untuk kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam lantaran dirinya bisa tersingkir dari daftar pemain untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya.

Ya, seperti yang diketahui PSSI sudah mengumumkan nama Diks tengah dalam proses naturalisasi. Bek FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda yang ternyata sampai saat ini masih rapuh.

Terbukti Timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari China di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Nahasnya dua gol yang dicetak China semuanya berawal dari blunder yang dilakukan lini belakang skuad Garuda.

Permainan Asnawi Mangkualam, Shayne Pattynama, hingga Witan Sulaeman pun menjadi sorotan di laga tersebut, terutama kapten Timnas Indonesia. Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan China.

Asnawi Mangkualam

Lantas netizen pun berharap PSSI bisa sesegera mungkin menaturalisasi Diks. Dengan harapan Diks bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia selanjutnya.

Terdekat, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada pertengahan November 2024 mendatang. Jika Diks berhasil dinaturalisasi, maka pilihan STY di sisi bek kanan akan melimpah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635453/timnas-indonesia-u17-masuk-persiapan-akhir-jelang-piala-dunia-u17-5-pemain-dicoret-ign.webp
Timnas Indonesia U-17 Masuk Persiapan Akhir Jelang Piala Dunia U-17: 5 Pemain Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/03/26/chou_tien_chen.jpg
Profil Chou Tien Chen, Pebulu Tangkis Taiwan yang Minta Diajari Hariyanto Arbi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement