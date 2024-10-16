Kevin Diks Gabung, Asnawi Mangkualam Tersingkir di Laga Timnas Indonesia vs Jepang?

TIM Nasional (Timnas) Indonesia bakal kedatangan satu pemain keturunan lagi, yakni Kevin Diks, dalam waktu dekat ini. Menariknya kedatangan Diks disebut-sebut akan menjadi ancaman untuk kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam lantaran dirinya bisa tersingkir dari daftar pemain untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya.

Ya, seperti yang diketahui PSSI sudah mengumumkan nama Diks tengah dalam proses naturalisasi. Bek FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda yang ternyata sampai saat ini masih rapuh.

Terbukti Timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari China di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Nahasnya dua gol yang dicetak China semuanya berawal dari blunder yang dilakukan lini belakang skuad Garuda.

Permainan Asnawi Mangkualam, Shayne Pattynama, hingga Witan Sulaeman pun menjadi sorotan di laga tersebut, terutama kapten Timnas Indonesia. Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan China.

Lantas netizen pun berharap PSSI bisa sesegera mungkin menaturalisasi Diks. Dengan harapan Diks bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia selanjutnya.

Terdekat, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada pertengahan November 2024 mendatang. Jika Diks berhasil dinaturalisasi, maka pilihan STY di sisi bek kanan akan melimpah.