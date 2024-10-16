Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Keempat: Timnas Indonesia vs China 1-2, Korea Selatan vs Irak 3-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |05:43 WIB
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Keempat: Timnas Indonesia vs China 1-2, Korea Selatan vs Irak 3-2
Timnas Jepang berhasil ditahan Australia 1-1 di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: JFA)
A
A
A

HASIL lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday keempat menyajikan sejumlah skor menarik. Seperti halnya Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang kalah 1-2 dari China, Jepang vs Australia yang tertahan 1-1, sampai Korea Selaan yang menang 3-2 atas Irak.

Sebangyak 9 laga matchday keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah dimainkan pada Selasa 15 Oktober 2024. Pertama mari bahas kekalahan skuad Garuda di markas China.

Datang dengan kondisi yang baik, Timnas Indonesia justru tumbang 1-2. Sayangnya kedua gol yang masuk ke gawang Timnas Indonesia berawal dari blunder yang dilakukan para pemain lini belakang Garuda.

Dengan kekalahan itu, Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat kelima Grup C dengan 3 poin, sama seperti yang dimiliki China yang kini masih di dasar klasemen. Sementara di puncak klasemen Grup C juga masih dikuasai oleh Jepang.

Timnas Jepang vs Australia

Meski gagal menang saat menjamu Australia, skor 1-1 sudah cukup untuk terus membuat Jepang menempati posisi pertama dengan 10 poin. Sementara Australia kini menempati urutan kedua dengan 5 poin.

Menariknya, Bahrain dan Arab Saudi juga kini mengoleksi 5 poin. Hal itu jelas menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
