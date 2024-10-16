Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tak Diperkuat Marc Klok, Pelatih Persebaya Surabaya: Mereka Masih Berbahaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |01:00 WIB
Persib Bandung Tak Diperkuat Marc Klok, Pelatih Persebaya Surabaya: Mereka Masih Berbahaya
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/persib)
SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster percaya absennya Marc Klok tidak akan menjadi masalah besar untuk Persib Bandung. Sebab Munster menilai kedalaman skuad Persib sangat luar biasa, sehingga tanpa Klok, tim berjuluk Maun Bandung tersebut masih memiliki pemain pengganti yang tak kalah berbahaya.

Absennya Mark Klok di laga melawan Persebaya Surabaya, sebenarnya merugikan Maung Bandung. Tapi kualitas pemain Persib yang mumpuni di setiap lini termasuk di bangku cadangan membuat Paul Munster, waspada.

Paul Munster menuturkan dirinya lebih memilih berfokus untuk mempersiapkan Persebaya ketimbang bahas pemain Persib. Baginya siapapun yang dimainkan oleh Bojan Hodak sebagai pengganti Klok, tetaplah diwaspadai oleh Persebaya.

"Yang jelas kami fokus pada diri kami sendiri. Ini yang terpenting karena bagi saya Persib memiliki skuad terkuat di liga," kata Paul Munster, dikutip pada Rabu (16/10/2024).

Paul Munster

Pelatih asal Irlandia Utara ini berujar, Persebaya harus bekerja keras untuk mempersiapkan laga melawan Persib Bandung. Hal ini demi mempertahankan peforma tak terkalahkan dalam 7 laga terakhirnya.

"Kami harus terus bekerja keras, dan mempersiapkan laga lawan Persib Bandung," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
