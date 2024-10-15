Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Jadi Trending Topic saat Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |23:09 WIB
Asnawi Mangkualam Jadi Trending Topic saat Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Asnawi Mangkualam tampil buruk di laga China vs Timnas Indonesia. (Foto: X/@satria_gigin)
A
A
A

ASNAWI Mangkualam menjadi trending topic, khususnya di platform media sosial X. Pesepakbola 25 tahun itu muncul sebagai pembicaraan karena gagal tampil optimal meski dimainkan sejak awal laga China vs Timnas Indonesia.

Setelah mendekam di bangku cadangan pada tiga laga awal Grup C, Asnawi Mangkualam akhirnya mentas sebagai starter saat Timnas Indonesia tandang ke markas China, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Tak cuma sebagai starter, Asnawi Mangkualam juga kembali ditunjuk sebagai kapten Timnas Indonesia.

Asnawi Mangkualam tampil buruk

Sayangnya, kepercayaan yang diterima Asnawi Mangkualam gagal dibayar tuntas olahnya. Sepanjang 90 menit pertandingan, pemain Port FC ini sering kali kehilangan bola.

Asnawi Mangkualam kerap kali bermain egois seperti memaksakan melewati satu sampai dua pemain. Padahal, di saat bersamaan, ada beberapa rekannya yang berdiri bebas.

Dari segi bertahan, eks pemain PSM Makassar ini juga tidak tampil baik. Ia membuat jarak yang sangat jauh dengan bek tengan sebelah kanan milik Timnas Indonesia, Mees Hilgers.

Akibatnya, Mees Hilgers kerap minim dukungan saat Timnas Indonesia terkena serangan balik cepat dari China. Gol kedua yang dicetak Zhang Yuning pada menit 44 merupakan efek dari jauhnya jarak antara Mees Hilger dan Asnawi Mangkualam.

Halaman:
1 2
      
