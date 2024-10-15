Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Lihat Tekad Timnas China Menang Lebih Kuat dari Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |22:47 WIB
Shin Tae-yong Lihat Tekad Timnas China Menang Lebih Kuat dari Timnas Indonesia
Shin Tae-yong melihat Timnas China lebih ingin menang ketimbang Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melihat keinginan Timnas China untuk menang lebih tinggi daripada anak asuhnya. Alhasil, Team Dragons berhasil menang dengan skor 2-1 pada matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk tuan rumah.

Aksi Nathan Tjoe-A-on dalam laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’).

Usai laga, Shin memberikan selamat kepada China yang berhasil meraih poin penuh. Ia mengungkapkan jalannya laga berjalan menarik karena kedua tim memiliki tekad yang sama untuk menang.

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Tim China atas kemenangan ini,” kata Shin dalam konferensi pers usai laga, Selasa (15/10/2024).

“Baik China mau pun Indonesia sama-sama menunjukkan keinginan untuk memenangkan pertandingan,” sambung pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
