Warganet Puji Pratama Arhan meski Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China

Warganet menyoroti performa Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia melawan Timnas China (Foto: PSSI)

WARGANET menyoroti Pratama Arhan meski Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Timnas China di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mayoritas komentar bernada positif.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk Tim Naga.

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’).

Gol tersebut tak terlepas dari peran Arhan. Lemparan jauh pemain FC Suwon itu tak mampu dibuang dengan baik oleh lini belakang China. Bola jatuh di kaki Haye yang kemudian mencetak gol.

Arhan baru dimainkan oleh Shin Tae-yong pada menit ke-85 dengan menggantikan Asnawi Mangkualam. Bisa dibilang, ia langsung memberi pengaruh instan.

"Arhan masuk, Timnas langsung bikin gol. Throw in juga termasuk taktik set piece," cuit akun @kevinbah****