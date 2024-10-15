Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Warganet Puji Pratama Arhan meski Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |22:37 WIB
Warganet Puji Pratama Arhan meski Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China
Warganet menyoroti performa Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia melawan Timnas China (Foto: PSSI)
A
A
A

WARGANET menyoroti Pratama Arhan meski Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Timnas China di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mayoritas komentar bernada positif.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk Tim Naga.

Ivar Jenner tampil dalam laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’).

Gol tersebut tak terlepas dari peran Arhan. Lemparan jauh pemain FC Suwon itu tak mampu dibuang dengan baik oleh lini belakang China. Bola jatuh di kaki Haye yang kemudian mencetak gol.

Arhan baru dimainkan oleh Shin Tae-yong pada menit ke-85 dengan menggantikan Asnawi Mangkualam. Bisa dibilang, ia langsung memberi pengaruh instan.

"Arhan masuk, Timnas langsung bikin gol. Throw in juga termasuk taktik set piece," cuit akun @kevinbah****

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635555/5-pemain-bintang-lahir-dari-piala-dunia-u17-toni-kroos-hingga-neymar-jr-xbs.webp
5 Pemain Bintang Lahir dari Piala Dunia U-17: Toni Kroos hingga Neymar Jr
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/daiki_hashimoto.jpg
Daiki Hashimoto Ungkap Arti Spesial di Balik Gelar Ketiganya di Kejuaraan Dunia Senam Artistik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement