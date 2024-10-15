Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Penyakit Lama Kumat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |21:22 WIB
Berikut lima penyebab Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Timnas China (Foto: AFC)
BERIKUT lima penyebab Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satunya merupakan penyakit lama yang kumat.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk Tim Naga.

Timnas Indonesia

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’). Lalu, apa penyebab kekalahan itu?

5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

5. Gugup di Kandang Lawan

Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Perlu diakui, Timnas Indonesia masih gugup bermain di kandang lawan. Kendati bisa mendominasi penguasaan bola, beberapa kali terlihat anak asuh Shin Tae-yong bermain terburu-buru.

Hal itu bisa jadi diakibatkan tekanan publik tuan rumah yang memenuhi stadion. Mereka memang tak henti menyanyikan dukungan untuk China.

4. Rotasi Shin Tae-yong

Shin Tae-yong

Pemilihan taktik dan strategi yang cukup bisa dipertanyakan. Sebab, Shin merotasi skuad yang sanggup menahan Timnas Bahrain 2-2 di kandang lawan lima hari sebelumnya.

Perubahan itu justru menjadi bumerang. Beberapa kali terlihat pemain kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain.

