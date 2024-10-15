Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Arab Saudi vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |21:03 WIB
Link Live Streaming Timnas Arab Saudi vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini
Para pemain Timnas Arab Saudi kala berlaga. (Foto: Instagram/@saudint)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Arab Saudi vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia malam ini akan diulas Okezone. Laga seru Timnas Arab Saudi vs Bahrain yang akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Rabu, 16 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB.

Laga ini dipastikan berjalan seru nan sengit. Sebab, kedua tim bersaing ketat di klasemen sementara Grup C saat ini.

Timnas Arab Saudi

Arab Saudi kini menduduki posisi ketiga di klasemen sementara Grup C dengan 4 poin. Bahrain juga mengemas poin sama dengan Arab Saudi, yakni 4 angka.

Tetapi, Bahrain menempati urutan kelima di klasemen sementara Grup C karena kalah selisih gol. Arab mencatatkan selisih gol -1, sementara Bahrain -4.

Kini, di matchday keempat Grup C, Timnas Arab Saudi dan Bahrain dipastikan sama-sama membidik kemenangan demi mendongkrak posisi di klasemen Grup C. Tak ayal, persaingan sengit dipastikan tersaji.

Halaman:
1 2
      
