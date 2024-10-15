Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs China: Suporter Padati Nobar di Plaza Utara SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |18:55 WIB
Timnas Indonesia vs China: Suporter Padati Nobar di Plaza Utara SUGBK
Suporter Timnas Indonesia memadati area Plaza Utara SUGBK (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Suporter Timnas Indonesia memadati Plaza Utara Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk nonton bareng (nobar) laga kontra Timnas China. Kickoff pertandingan tersebut akan berlangsung Kamis (15/10/2024) pukul 19.00 WIB di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao.

Pertemuan kedua tim terjadi dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga ini menjadi penting bagi kedua kesebelasan yang belum pernah menang.

Nobar Timnas Indonesia vs Timnas China di SUGBK (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, terdapat enam layar besar. Keberadaan layar itu karena untuk memfasilitasi animo suporter.

Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga mengatakan, animo suporter Skuad Garuda memang tidak terbendung. Jadi, ia sangat senang nobar tersebut akan berlangsung meriah.

"Suporter butuh tempat untuk menonton makanya PSSI menyediakan tempat untuk masyarakat nonton," kata Arya, Selasa (15/10/2024).

Sementara itu, suporter asal Bekasi, Risnaldi mengatakan, sengaja datang ke SUGBK untuk nobar. Menurutnya, lebih seru menonton Timnas Indonesia dengan suporter lainnya ketimbang di rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
