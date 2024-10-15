Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |18:12 WIB
Link Live Streaming RCTI+ China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Heru Haryono/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

LINK live streaming RCTI+ China vs Timnas Indonesia di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat klik di sini. Laga akan dilangsungkan di Stadion Qingdao, China, pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan dibidik Timnas Indonesia dalam laga ini. Setidaknya ada tiga keuntungan yang didapat Timnas Indonesia jika menang atas China malam ini.

Timnas Indonesia

Pertama, posisi di klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan terdongkrak. Timnas Indonesia bahkan bisa melesat ke posisi runner-up Grup C jika menang atas China, dan di laga lain Jepang menang atas Australia serta laga Arab Saudi vs Bahrain berakhir imbang.

Andai kondisi di atas terjadi, Jepang akan menempati posisi puncak klasemen dengan koleksi 12 angka. Kemudian disusul Timnas Indonesia dengan enam angka, Arab Saudi (lima), Bahrain (lima), Australia (empat) dan China (nol).

Menyelesaikan matchday keempat di posisi dua otomatis memperbesar peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Faktor selanjutnya adalah Timnas Indonesia naik peringkat di ranking FIFA.

