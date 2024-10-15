Link Live Streaming China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini, Klik di Sini

LINK live streaming China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB itu bisa disaksikan live streaming di RCTI+.

Jelang laga tersebut, Jay Idzes cs dapat petuah khusus dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia meminta pasukan Shin Tae-yong untuk menampilkan performa terbaiknya dalam melawan China.

Hal itu wajib dilakukan guna mendapat hasil maksimal. Kemenangan memang penting didapat skuad Garuda demi mendongkrak posisi di klasemen Grup C.

Kini, Timnas Indonesia masih menempati posisi kelima di klasemen dengan koleksi 3 poin saja. Skuad Garuda hanya terpaut 1 tingkat dengan China yang menempati dasar klasemen saat ini dengan 0 poin.

"Semoga bisa memberikan yang terbaik. Semangat untuk Indonesia," tulis Erick Thohir, dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, Selasa (15/10/2024).