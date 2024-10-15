Jadwal dan Link Live Streaming China vs Timnas Indonesia di Vision+, Pasukan Shin Tae-yong Siap Permalukan Tuan Rumah?

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)

JADWAL dan link live streaming China vs Timnas Indonesia di Vision+ akan diulas Okezone. Akankah pasukan Shin Tae-yong siap untuk mempermalukan tuan rumah?

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan melawan China. Laga ini akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa (15/10/24) pukul 19.00 WIB.

Qingdao Youth Football Stadium akan menjadi tuan rumah bagi laga seru ini. Duel ini akan memberikan tantangan besar bagi skuad Garuda yang harus bermain di kandang lawan.

Dengan atmosfer yang mendukung tim tuan rumah, ini akan menjadi ujian penting bagi mental dan kemampuan fisik Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menghadapi pertandingan ini dengan penuh percaya diri.

Hingga saat ini, Skuad Garuda mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam tiga laga terakhir di Grup C. Akankah catatan positif dengan bahkan meraih kemenangan perdana di Grup C bisa diukir Timnas Indonesia pada malam nanti?

Jadwal dan Link Nonton China vs Timnas Indonesia

Tanggal: Selasa, 15 Oktober 2024

Kick-off: 19.00 WIB

Link klik di sini.