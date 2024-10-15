Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming China vs Timnas Indonesia di Vision+, Pasukan Shin Tae-yong Siap Permalukan Tuan Rumah?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |13:57 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming China vs Timnas Indonesia di Vision+, Pasukan Shin Tae-yong Siap Permalukan Tuan Rumah?
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming China vs Timnas Indonesia di Vision+ akan diulas Okezone. Akankah pasukan Shin Tae-yong siap untuk mempermalukan tuan rumah?

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan melawan China. Laga ini akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa (15/10/24) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia

Qingdao Youth Football Stadium akan menjadi tuan rumah bagi laga seru ini. Duel ini akan memberikan tantangan besar bagi skuad Garuda yang harus bermain di kandang lawan.

Dengan atmosfer yang mendukung tim tuan rumah, ini akan menjadi ujian penting bagi mental dan kemampuan fisik Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menghadapi pertandingan ini dengan penuh percaya diri.

Hingga saat ini, Skuad Garuda mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam tiga laga terakhir di Grup C. Akankah catatan positif dengan bahkan meraih kemenangan perdana di Grup C bisa diukir Timnas Indonesia pada malam nanti?

Jadwal dan Link Nonton China vs Timnas Indonesia

Tanggal: Selasa, 15 Oktober 2024

Kick-off: 19.00 WIB

Link klik di sini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178366/alex_pastoor_bersama_patrick_kluivert_dan_denny_landzaat-tnb8_large.jpg
Alex Pastoor Kecewa 3 Target PSSI untuk Timnas Indonesia Gagal Diselesaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178348/alex_pastoor_dan_patrick_kluivert-6eVM_large.jpg
Alex Pastoor Tak Kapok Kerja Sama dengan Patrick Kluivert Usai di Timnas Indonesia, Buka Peluang Setim Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178357/shin_tae_yong-LRQH_large.jpg
Shin Tae-yong Blak-blakan Terbuka Latih Timnas Indonesia Lagi, Siap Tolak Tawaran Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178342/mees_hilgers-2FZN_large.jpg
Pasang Badan untuk Mees Hilgers, Kapten FC Twente: Dia Masih Bagian Kami!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635073/kemenpora-panggil-pengurus-cabor-bahas-persiapan-sea-games-2025-qpb.webp
Kemenpora Panggil Pengurus Cabor Bahas Persiapan SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/timnas_voli_putri_indonesia_di_asian_youth_games_2.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Lolos ke Perempat Final Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement