HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung China vs Timnas Indonesia Malam Ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |12:26 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung China vs Timnas Indonesia Malam Ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Para pemain Timnas Indonesia siap berlaga. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

JADWAL siaran langsung China vs Timnas Indonesia malam ini di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Akankah pasukan Shin Tae-yong sukses meraih kemenangan perdana di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di Grup C dengan kini tandang ke markas China. Laga China vs Timnas Indonesia di matchday keempat ini akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia

Persiapan matang dilakukan Timans Indonesia jelang menghadapi China. Sebab, skuad Garuda membidik kemenangan dalam laga ini.

Demi mewujudkan hal itu, Timnas Indonesia terus menggempur persiapan sejak tiba di Qingdao pada Sabtu 12 Oktober 2024. Skuad Garuda bahkan langsung mengadakan sesi latihan karena para pemain harus beradaptasi dengan cuaca Qingdao yang jauh berbeda dengan Bahrain.

Dengan latihan intensif yang sudah dilakukan, akankah Timnas Indonesia mendulang hasil manis? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sendiri menegaskan bahwa timnya tidak menganggap remeh China, meski sedang terpuruk.

Ya, China belum meraih satu pun poin sejauh ini di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka kalah di 3 laga awal Grup C yang sudah dilakoni.

Halaman:
1 2
      
