HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Nathan Tjoe-A-On, Jadi Fotografer Dadakan di Latihan Timnas Indonesia hingga Banjir Pujian

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |04:11 WIB
Kisah Nathan Tjoe-A-On, Jadi Fotografer Dadakan di Latihan Timnas Indonesia hingga Banjir Pujian
Nathan Tjoe-A-On kala memotret latihan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Nathan Tjoe-A-On menarik diulas. Sebab, dia jadi sorotan besar belakangan ini karena menjadi fotografer dadakan di latihan Timnas Indonesia hingga banjir pujian.

Timnas Indonesia tengah berada di Qingdao untuk menjalani sesi latihan menjelang pertandingan melawan China. Kedua tim akan saling berhadapan di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) malam WIB.

Shin Tae-yong

Sesi latihan perdana berlangsung di Stadion Qingdao Tiantai pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membagi dua grup dalam sesi latihan kali ini, yakni yang berlatih di lapangan dan di hotel.

Nathan tampaknya termasuk dalam grup yang berlatih di lapangan. Namun, pemain Swansea City itu justru menjelma menjadi fotografer dadakan. Dia memotret menunjukkan bakat fotografinya dengan memotret rekan-rekannya.

Beberapa pemain yang terkena jepretan Nathan di antaranya ada Shayne Pattynama, Hokky Caraka, dan Pratama Arhan. Bahkan, Nathan juga memotret sang pelatih Shin Tae-yong dengan cukup baik.

Halaman:
1 2
      
