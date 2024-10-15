Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jeda Liga 1 2024-2025, Persija Jakarta Fokus Benahi Sektor Penyerangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |03:05 WIB
Jeda Liga 1 2024-2025, Persija Jakarta Fokus Benahi Sektor Penyerangan
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

DEPOK Persija Jakarta fokus membenahi sektor penyerangan selama jeda Liga 1 2024-2025 yang tengah berlangsung saat ini. Hal itu dilakukan agar mereka dapat lebih baik saat Liga 1 2024-2025 kembali bergulir, pada 17 Oktober 2024

Dalam laga terdekat, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija akan berjumpa PSIS Semarang. Pertemuan kedua tim itu dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Moch Soebroto, Magelang, pada 17 Oktober 2024.

Persija Jakarta

Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengatakan timnya terus berbenah diri agar menjadi lebih baik lagi ke depan. Dia menilai lini serangan Persija masih menjadi persoalan untuk saat ini.

Saat ini, Persija berada di posisi kedelapan dengan sembilan poin. Tim itu sudah memasukan tujuh gol dan kemasukan tujuh gol sampai dengan pekan ketujuh.

Halaman:
1 2
      
