Masyarakat China Akui Kehebatan Timnas Indonesia hingga Dukung Permalukan Negaranya sendiri dengan Skor Telak

MASYARAKAT China akui kehebatan Timnas Indonesia. Mereka bahkan mendukung pasukan Garuda untuk permalukan Timnas China dengan skor yang telak.

Dukungan itu bukanlah tanpa alasan. Sebab, melihat hasil tiga pertandingan di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026, kedua tim memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

Timnas Indonesia kendati masih duduk di posisi kelima klasemen Grup C, namun anak asuh Shin Tae-yong belum terkalahkan. Jay Idzes dan kolega tercatat meraih tiga hasil imbang atas Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain.

Di sisi lain, Timnas China tampil dengan sangat buruk dalam tiga laga terakhir di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Naga -julukan Timnas China- tercatat meraih tiga kekalahan atas Jepang, Arab Saudi, dan juga Australia.

Melihat statistik tersebut, salah satu media asal China, 163.com, bahkan menyebut persentase peluang Timnas China mampu meraih kemenangan atas Timnas Indonesia hanya 30 persen. Sedangkan 30 persen lagi, laga diprediksi akan berakhir imbang. Lalu, 40 persen lainnya menunjukkan China berpeluang kalah akan Timnas Indonesia.

“Peluang timnas sepakbola mengalahkan Indonesia hanya 30%, peluang imbang 30%, dan peluang Indonesia. mengalahkan tim sepakbola nasional di kandang kami mencapai 40%,” tulis media 263.com dikutip Okezone, Senin (14/10/2024).

Lebih dari itu, media tersebut juga menyoroti banyaknya pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka menyebut para pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa ini membuat kekuatan kedua tim menjadi sangat timpang.

“Indonesia memiliki 13 pemain naturalisasi yang sebagian besar berasal dari Eredivisie, termasuk banyak pemain utama Eredivisie. Siapakah di antara pemain China saat ini yang bisa mendapatkan pijakan di Eredivisie?” tulis 163.com.