Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jairo Riedewald Susul Kevin Diks dan Calvin Verdonk yang Gabung Timnas Indonesia Setelah Satu Tim di Timnas Belanda U-19?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |11:23 WIB
Jairo Riedewald Susul Kevin Diks dan Calvin Verdonk yang Gabung Timnas Indonesia Setelah Satu Tim di Timnas Belanda U-19?
Jairo Riedewald berpotensi membela Timnas Indonesia suatu hari nanti. (Foto: X/@official_rafc)
A
A
A

JAIRO Riedewald menyusul Kevin Diks dan Calvin Verdonk gabung Timnas Indonesia setelah satu tim di Timnas Belanda U-19? Setelah Kevin Diks resmi diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Sabtu, 12 Oktober 2024 siang WIB, banyak yang memperkirakan Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Medio September 2024, Yussa Nugraha selaku eks pesepakbola asal Indonesia yang sering mewawancarai pemain keturunan, mendapatkan informasi dari Dennie van Laar selaku podcaster asal Belanda. Yussa Nugraha mendapat informasi dari Dennie van Laar bahwa Jairo Riedewald positif untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Jairo Riedewald berpotensi gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@official_rafc)

(Jairo Riedewald berpotensi gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@official_rafc)

“Beberapa hari yang lalu teman saya dari Belanda juga ada podcast, Dennie Laar, salah satu nama yang dia sebutkan potensial (membela Timnas Indonesia) adalah Jairo Riedewald,” kata Yussa Nugraha di channel Youtube-nya, Minggu 15 September 2024.

PSSI kabarnya sudah mendekati Jairo Riedewald sejak awal tahun ini. Namun, karena gelandang Royal Antwerp FC ini beberapa kali mengalami cedera, yang bersangkutan tak kunjung mendarat di Indonesia.

Banyak yang berharap Jairo Riedewald menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Kevin Diks. Dengan begitu, gelandang 27 tahun ini berpotensi menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menjamu Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024).

Jika ini kesampaian, Jairo Riedewald bakal kembali berkolaborasi dengan Kevin Diks dan Calvin Verdonk layaknya di Timnas Belanda U-19. Salah satu momen ketiganya bekerja sama saat Timnas Belanda U-19 menghadapi Norwegia U-19 di Piala Eropa U-19 2015.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177996/momen_simon_tahamata_berpelukan_dengan_frank_de_boer-s286_large.jpg
Foto Akrab Simon Tahamata dengan Frank de Boer Picu Spekulasi: Kode Keras Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177920/shin_tae_yong-N3bk_large.jpg
Pengamat Sarankan PSSI Cari Wajah Baru untuk Pelatih Timnas Indonesia, Hindari CLBK dengan Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178096/pssi_akan_menggelar_rapat_penentuan_pelatih_timnas_indonesia_besok-L2Ro_large.jpeg
Besok, PSSI Gelar Rapat Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178041/frank_de_boer_bisa_panggil_ezra_walian_jika_latih_timnas_indonesia_fdeboerofficial-SAq8_large.jpg
Frank de Boer Panggil Penyerang yang Disia-siakan Shin Tae-yong jika Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634415/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-unggul-fc-gulung-nanzaby-fc-bintan-tsh.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025-2026: Unggul FC Gulung Nanzaby FC Bintan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/psm_makassar_siap_bangkit_dalam_lanjutan_super_lea.jpg
Usai Tumbang di Kandang, Pemain PSM Minta Maaf dan Janji Bangkit
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement