Jairo Riedewald Susul Kevin Diks dan Calvin Verdonk yang Gabung Timnas Indonesia Setelah Satu Tim di Timnas Belanda U-19?

JAIRO Riedewald menyusul Kevin Diks dan Calvin Verdonk gabung Timnas Indonesia setelah satu tim di Timnas Belanda U-19? Setelah Kevin Diks resmi diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Sabtu, 12 Oktober 2024 siang WIB, banyak yang memperkirakan Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Medio September 2024, Yussa Nugraha selaku eks pesepakbola asal Indonesia yang sering mewawancarai pemain keturunan, mendapatkan informasi dari Dennie van Laar selaku podcaster asal Belanda. Yussa Nugraha mendapat informasi dari Dennie van Laar bahwa Jairo Riedewald positif untuk memperkuat Timnas Indonesia.

(Jairo Riedewald berpotensi gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@official_rafc)

“Beberapa hari yang lalu teman saya dari Belanda juga ada podcast, Dennie Laar, salah satu nama yang dia sebutkan potensial (membela Timnas Indonesia) adalah Jairo Riedewald,” kata Yussa Nugraha di channel Youtube-nya, Minggu 15 September 2024.

PSSI kabarnya sudah mendekati Jairo Riedewald sejak awal tahun ini. Namun, karena gelandang Royal Antwerp FC ini beberapa kali mengalami cedera, yang bersangkutan tak kunjung mendarat di Indonesia.

Banyak yang berharap Jairo Riedewald menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Kevin Diks. Dengan begitu, gelandang 27 tahun ini berpotensi menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menjamu Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024).

Jika ini kesampaian, Jairo Riedewald bakal kembali berkolaborasi dengan Kevin Diks dan Calvin Verdonk layaknya di Timnas Belanda U-19. Salah satu momen ketiganya bekerja sama saat Timnas Belanda U-19 menghadapi Norwegia U-19 di Piala Eropa U-19 2015.