Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dukung Malik Risaldi dan Ernando Ari, Persebaya Surabaya Doakan Timnas Indonesia Menang atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |04:01 WIB
Dukung Malik Risaldi dan Ernando Ari, Persebaya Surabaya Doakan Timnas Indonesia Menang atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pemain Persebaya Surabaya, Malik Risaldi saat debut bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster kirim dukungan kepada Timnas Indonesia yang akan melawan China di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apalagi dalam perjuangan Garuda itu, terselip dua pemain Persebaya, yakni Malik Risaldi dan Ernando Ari.

Dalam laga terdekat, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan melawan China. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, pada 15 Oktober 2024.

Paul Munster memberikan dukungan untuk tim asuhan Shin Tae-yong lewat komentarnya di akun Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia. Akun itu menampilkan deretan foto para pemain Tim Merah-Putih sedang bersiap diri untuk melawan China.

Postingan itu sudah disukai lebih dari 450 ribu pengguna Instagram. Sementara itu, hampir 4 ribu tanggapan yang memenuhi kolom komentar postingan tersebut.

Ernando Ari

"Maju terus," tulis Paul Munster, dikutip Senin (14/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1634847/pssi-belum-kantongi-nama-pelatih-baru-timnas-indonesia-wamenpora-baru-mau-rapat-nrc.webp
PSSI Belum Kantongi Nama Pelatih Baru Timnas Indonesia, Wamenpora: Baru Mau Rapat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/psm_makassar_siap_bangkit_dalam_lanjutan_super_lea.jpg
Usai Tumbang di Kandang, Pemain PSM Minta Maaf dan Janji Bangkit
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement