Dukung Malik Risaldi dan Ernando Ari, Persebaya Surabaya Doakan Timnas Indonesia Menang atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster kirim dukungan kepada Timnas Indonesia yang akan melawan China di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apalagi dalam perjuangan Garuda itu, terselip dua pemain Persebaya, yakni Malik Risaldi dan Ernando Ari.

Dalam laga terdekat, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan melawan China. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, pada 15 Oktober 2024.

Paul Munster memberikan dukungan untuk tim asuhan Shin Tae-yong lewat komentarnya di akun Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia. Akun itu menampilkan deretan foto para pemain Tim Merah-Putih sedang bersiap diri untuk melawan China.

Postingan itu sudah disukai lebih dari 450 ribu pengguna Instagram. Sementara itu, hampir 4 ribu tanggapan yang memenuhi kolom komentar postingan tersebut.

"Maju terus," tulis Paul Munster, dikutip Senin (14/10/2024).