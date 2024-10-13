Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Mateo Kocijan Optimis Maung Bandung Bisa Tumbangkan sang Pemuncak Klasemen

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |02:00 WIB
Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Mateo Kocijan Optimis Maung Bandung Bisa Tumbangkan sang Pemuncak Klasemen
Pemain Persib Bandung, Mateo Kocijan. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Mateo Kocijan optimis timnya mampu menumbangkan Persebaya Surabaya di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Kocijan pun merasa menang atas Bajul Ijo begitu penting untuk Maung Bandung lantaran akan memangkas jarak dengan mereka yang tengah memuncaki klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Persib bakal menjamu Persebaya di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, pada 18 Oktober mendatang dalam laga pekan kedelapan Liga 1 2024-2025. Mereka datang dengan modal yang kurang apik setelah imbang 2-2 dengan Madura United dalam laga terakhir di Liga 1 dan kalah 0-1 dari Zhejiang FC di fase grup AFC Champions League 2 2024-2025.

Pangeran Biru -julukan Persib- pun bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan. Namun, lawan yang dihadapi tidak akan mudah yakni Persebaya, yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini dengan catatan lima kemenangan dan dua kali imbang.

Tim asuhan Bojan Hodak pun belum pernah tumbang di Liga 1 musim ini dengan torehan tiga kemenangan dan empat kali imbang. Mereka berjarak empat poin dari Bajul Ijo -julukan Persebaya.

Mateo Kocijan

Mateo Kocijan pun mengungkapkan bahwa tim asuhan Bojan Hodak itu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin meski pertandingan itu masih sepekan lagi. Dia berharap bisa memangkas jarak dengan Persebaya di puncak klasemen.

Halaman:
1 2
      
