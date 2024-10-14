Timnas Indonesia vs China: Erick Thohir Berpesan Garuda Wajib Bawa 3 Poin demi Lolos Piala Dunia 2026

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memberi pesan kepada penggawa Timnas Indonesia untuk menang saat melawan China di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya dengan membawa pulang 3 poin, maka kans Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 makin besar.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus menelan kekecewaan lantaran harus puas berbagi skor 2-2 dengan Bahrain di matchday ketiga Grup C. Alhasil, Indonesia yang sebelumnya memimpin dengan skor 2-1 harus merelakan kemenangan yang sudah hampir diraih.

Usai melawan Bahrain, Erick pun pesan agar para pemain tetap bisa fokus pada pertandingan selanjutnya, dan melupakan pertandingan sebelumnya. Apalagi menurutnya, timnas sudah bermain dengan baik selama menghadapi Bahrain.

"Saya rasa kita sudah bermain baik. Cuma sayang, di ujung kita tidak boleh terus menyalahkan wasit. Saya sudah bilang ke pemain. Saya text message satu-satu semua pemain, bahwa yang sudah lewat (biarkan), kita ke depan," terang Erick di Pos Bloc, Jakarta, dikutip Senin (14/10/2024).

Erick menekankan timnas juga harus fokus untuk mendapatkan poin dari pertandingan dengan China yang berlangsung pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. Termasuk mendapatkan poin ketika menjadi tuan rumah melawan Bahrain, China, maupun Arab Saudi.

Erick optimis Indonesia masih punya harapan untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 sebagai runner up grup. Sebab indonesia masih memiliki mimpi besar 15 poin.