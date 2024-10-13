Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Bahrain Bisa Diulang jika Protes PSSI soal Wasit Ahmed Al Kaf Ditanggapi AFC? Begini Penjelasannya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |16:14 WIB
Timnas Indonesia vs Bahrain Bisa Diulang jika Protes PSSI soal Wasit Ahmed Al Kaf Ditanggapi AFC? Begini Penjelasannya
Laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia bisa diulang jika protes PSSI ditanggapi AFC? (Foto: AFC)
A
A
A

LAGA Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain bisa diulang jika surat protes PSSI ditanggapi AFC dan FIFA? Kemungkinan itu ada meski kecil.

PSSI sudah mengirim surat protes kepada AFC terkait kinerja wasit Ahmed Al Kaf. Pria asal Oman itu dianggap merugikan Timnas Indonesia pada laga kontra Bahrain di matchday tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia

Pada laga di Stadion Nasional Bahrain, Manama, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB, itu, Al Kaf mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial. Salah satunya adalah tambahan waktu yang dinilai terlalu panjang.

Memasuki menit ke-90, ofisial pertandingan memberikan tambahan waktu enam menit. Namun, Al Kaf tak kunjung menyudahi laga meski sudah memasuki menit ke-delapan. Alhasil, Bahrain mencetak gol penyeimbang yang merampas kemenangan 2-1 Timnas Indonesia.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi surat keberatan sudah dilayangkan ke AFC. Kini, pihaknya tengah menunggu tindak lanjut dan tanggapan dari konferederasi.

"Keputusan tetap di tangan mereka (AFC). Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan," kata Erick, dikutip dari ANTARA, Minggu (13/10/2024).

Lantas, jika ditanggapi AFC dan kemudian FIFA, bisakah laga itu diulang? Sejarah pernah membuktikan ada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan ulang.

Peluang diulangnya laga bisa saja terjadi andai ada bukti kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor. Hal itu pernah terjadi pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Senegal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634413/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-sengit-asahan-fc-ditahan-imbang-halus-fc-bit.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025-2026: Sengit, Asahan FC Ditahan Imbang Halus FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_2.jpg
Indra Sjafri Siapkan Rencana Rahasia usai Timnas Indonesia U-22 Terhindar dari Grup Neraka SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement