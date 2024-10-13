Timnas Indonesia vs Bahrain Bisa Diulang jika Protes PSSI soal Wasit Ahmed Al Kaf Ditanggapi AFC? Begini Penjelasannya

LAGA Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain bisa diulang jika surat protes PSSI ditanggapi AFC dan FIFA? Kemungkinan itu ada meski kecil.

PSSI sudah mengirim surat protes kepada AFC terkait kinerja wasit Ahmed Al Kaf. Pria asal Oman itu dianggap merugikan Timnas Indonesia pada laga kontra Bahrain di matchday tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pada laga di Stadion Nasional Bahrain, Manama, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB, itu, Al Kaf mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial. Salah satunya adalah tambahan waktu yang dinilai terlalu panjang.

Memasuki menit ke-90, ofisial pertandingan memberikan tambahan waktu enam menit. Namun, Al Kaf tak kunjung menyudahi laga meski sudah memasuki menit ke-delapan. Alhasil, Bahrain mencetak gol penyeimbang yang merampas kemenangan 2-1 Timnas Indonesia.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi surat keberatan sudah dilayangkan ke AFC. Kini, pihaknya tengah menunggu tindak lanjut dan tanggapan dari konferederasi.

"Keputusan tetap di tangan mereka (AFC). Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan," kata Erick, dikutip dari ANTARA, Minggu (13/10/2024).

Lantas, jika ditanggapi AFC dan kemudian FIFA, bisakah laga itu diulang? Sejarah pernah membuktikan ada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia yang dimainkan ulang.

Peluang diulangnya laga bisa saja terjadi andai ada bukti kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor. Hal itu pernah terjadi pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Senegal.