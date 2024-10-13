Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Heran Wasit Ahmed Al Kaf Tambah Waktu Laga Timnas Indonesia vs Bahrain hingga 6 Menit

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, ikut heran mengapa wasit Ahmed Al Kaf memberi tambahan waktu hingga enam menit di babak kedua pada laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia. Bahkan, sang pengadil masih mengulur waktu hingga sembilan menit.

Laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Manama, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Skor 2-2 menutup pertandingan yang berakhir dengan kontroversi itu.

Pasalnya, Al Kaf memberikan tambahan waktu atau injury time selama enam menit. Artinya laga seharusnya berakhir pada menit 90+6.

Akan tetapi, wasit baru menghentikan laga pada menit 90+9 atau tepat setelah Bahrain menciptakan gol. Pria asal Oman itu pun jadi sorotan dan dianggap merampas kemenangan Timnas Indonesia yang unggul 2-1 hingga momen tersebut.

“Saya tidak mengerti kenapa dirinya memberikan tambahan waktu. Kalian harus menanyakan kenapa dia menambah waktunya selama dua menit, saya tidak mengerti,” ungkap Hodak, dikutip Minggu (13/10/2024).

“Menurut saya setelah enam menit, seharusnya sudah menang,” sambung pria asal Kroasia itu.