Timnas Futsal Indonesia Matangkan Persiapan Jelang Hadapi Malaysia

YOGYAKARTA – Timnas Futsal Indonesia bersiap menghadapi Timnas Futsal Malaysia dalam laga uji coba Minggu (13/10/2024) pukul 19.00 WIB di GOR Amongrogo, Yogyakarta. Ini menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas dan performa tim menjelang kompetisi yang lebih besar.

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar, menyampaikan harapannya agar Timnas Futsal Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik. Ini jadi momen penting untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya.

"Kami berharap timnas dapat menunjukkan performa maksimal dan semangat juang yang tinggi,” kata Michael.

“Doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat berarti bagi para pemain. Ini adalah momentum yang penting untuk menunjukkan kualitas futsal Indonesia di kancah internasional," imbuhnya.

BACA JUGA: Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia Jadi Ajang Evaluasi Kesiapan Skuad Garuda Jelang Piala AFF Futsal 2024

Di sisi lain, pelatih Hector Souto menekankan pentingnya pertandingan ini sebagai ajang evaluasi. Dengan bertanding melawan Timnas Futsal Malaysia, diharapkan pemain dapat mengasah kemampuan dan memperkuat kerja sama tim.

"Setiap uji coba merupakan kesempatan berharga untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan strategi tim. Kami berkomitmen untuk terus berlatih dan melakukan persiapan yang matang," kata Hector.