SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Jepang vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Disiarkan RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |14:12 WIB
Jadwal Timnas Jepang vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Disiarkan RCTI!
Simak jadwal Timnas Jepang vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan disiarkan RCTI (Foto: X/@jfa_samuraiblue)
A
A
A

SAITAMA – Jadwal Timnas Jepang vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas kali ini. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Saitama, Saitama, Jepang, Selasa 15 Oktober 2024 pukul 17.35 WIB.

Hingga matchday tiga, kedigdayaan Jepang masih belum menemui hadangan. Samurai Biru masih terlalu perkasa untuk tiga lawan di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Craig Goodwin menjadi bintang kemenangan Timnas Australia atas Timnas China (Foto: Instagram/@socceroos)

Jepang melibas Timnas China 7-0, menghajar Timnas Bahrain 5-0 di kandang lawan, dan kembali menang tandang 2-0 atas Timnas Arab Saudi. Mereka pun menorehkan poin sempurna sembilan!

Sementara itu, Australia perlahan merintis kebangkitan. The Socceroos mengawali dengan kekalahan 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri, ditahan 0-0 Timnas Indonesia di Jakarta, dan menang 3-1 atas China.

Kendati terseok-seok di awal, Australia kini menempati posisi dua di klasemen dengan nilai empat. Mereka unggul selisih gol atas Arab Saudi di posisi tiga dengan nilai yang sama.

Bisa dibilang, laga Jepang vs Australia ini mempertemukan dua tim teratas di klasemen sementara Grup C. Mudah dikatakan, anak asuh Hajime Moriyasu akan kembali merebut kemenangan.

