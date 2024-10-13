AFC Asian Qualifiers Road to 26 berlanjut ke matchday ke-4 pada Selasa, 15 Oktober ini. Negara-negara yang tergabung dalam 3 grup di babak ke-3 ini siap kembali salang mengalahkan agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia yang dalam 3 pertandingan belum terkalahkan akan bertandang ke kota Qingdao menghadapi tuan rumah China. Lantas kapan tepatnya laga Timnas Indonesia vs China berlangsung?
Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:
Selasa, 15 Oktober
China vs Indonesia live 17.00 WIB
Jepang vs Australia live 17.30 WIB
Korea Selatan vs Irak live 18.00 WIB
Kirgistan vs Korea Utara live 21.00 WIB
Uzbekistan vs Uni Emirat Arab live 21.00 WIB
Jordania vs Oman live 23.00 WIB
Iran vs Qatar live 23.00 WIB
Palestina vs Kuwait live 23.00 WIB
Rabu, 16 Oktober
Arab Saudi vs Bahrain