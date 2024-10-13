Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Matchday Keempat: Ada Jepang vs Australia hingga Arab Saudi vs Bahrain

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |12:18 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Matchday Keempat: Ada Jepang vs Australia hingga Arab Saudi vs Bahrain
Jadwal pekan keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: MNC Media)
A
A
A

AFC Asian Qualifiers Road to 26 berlanjut ke matchday ke-4 pada Selasa, 15 Oktober ini. Negara-negara yang tergabung dalam 3 grup di babak ke-3 ini siap kembali salang mengalahkan agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia yang dalam 3 pertandingan belum terkalahkan akan bertandang ke kota Qingdao menghadapi tuan rumah China. Lantas kapan tepatnya laga Timnas Indonesia vs China berlangsung?

Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:

Selasa, 15 Oktober


China vs Indonesia live 17.00 WIB

Jepang vs Australia live 17.30 WIB

Korea Selatan vs Irak live 18.00 WIB

Kirgistan vs Korea Utara live 21.00 WIB

Uzbekistan vs Uni Emirat Arab live 21.00 WIB

Jordania vs Oman live 23.00 WIB

Iran vs Qatar live 23.00 WIB

Palestina vs Kuwait live 23.00 WIB

Jadwal Matchday keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rabu, 16 Oktober

Arab Saudi vs Bahrain

