Adrian Khalif, Irene, dan Nuca Meriahkan Nobar Timnas Indonesia vs China Bareng RCTI+ di La Piazza

JAKARTA - RCTI+ kembali menghadirkan keseruan bagi para pecinta sepak bola Indonesia dengan mengadakan Nonton Bareng (Nobar) pertandingan kualifikasi Piala Asia 2026 antara Timnas Indonesia dan Timnas China. Acara ini akan berlangsung di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, pada Selasa, 15 Oktober 2024, mulai pukul 13.45 WIB.

Tak hanya menyuguhkan pertandingan menarik, Nobar ini juga akan dimeriahkan dengan penampilan spesial dari beberapa musisi muda berbakat seperti Irine, Nuca dan Adrian Khalif. Selain itu, pengunjung bisa menikmati berbagai hiburan seru.

Selain itu, RCTI+ SuperShow Sports juga menyediakan berbagai hiburan lainnya yang bisa dinikmati oleh pengunjung, seperti: Dance Competition yang menghadirkan penampilan memukau dari group penari berbakat dan audisi langsung untuk mendapatkan 3 pemenang, games interaktif dengan berbagai hadiah menarik, hingga exhibition dari berbagai produk brand.

Kabar baiknya, acara Nobar ini GRATIS dan terbuka untuk umum. Para suporter Timnas Indonesia bisa berkumpul, menikmati suasana meriah, dan mendukung tim Garuda tanpa dipungut biaya.

Jadi, jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman untuk datang dan rasakan atmosfer kebersamaan dalam mendukung perjuangan Timnas Indonesia.