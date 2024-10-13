Media Arab Ramai Beri Dukungan kepada Wasit Ahmed Al Kaf Usai Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Bahrain

MEDIA Arab banyak yang ikut meramaikan kampanye terkait dukungan yang diberikan kepada wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf. Pasalnya Ahmed Al Kaf saat ini tengah diserang dunia, termasuk netizen Tanah Air, karena keputusan kontroversialnya di laga Timnas Indonesia vs Bahrain.

Saat ini banyak warga Oman yang menyerukan untuk memberikan dukungan kepada Ahmed Al Kaf. Beberapa media yang berada di Timur Tengah pun akhirnya ikut bersuara memberikan dukungan kepad wasit Ahmed Al Kaf, seperti Slaati hingga Latest News 2026.

“Saya mendukung wasit Teluk kita Ahmed Al-Kaf, dan saya mendukung rakyat Oman dalam kampanye mereka,” bunyi pernyataan media Latest News 2026, dikutip Minggu (13/10/2024).

Ahmed Al Kaf sendiri memang tengah menjadi viral di dunia karena keputusannya yang membuat Bahrain selamat dari kekalahan. Pasalnya dalam laga ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesiaa vs Bahrain, Ahmed Al Kaf tak meniup peluit ketika seharunys laga berakhir.

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bahrain, pada 10 Oktober 2024, seharusnya laga berakhir di menit 90+6’ dan saat itu skornya adalah 2-1 untuk keunggulan Timnas Indonesiaa atas Bahrain. Namum, Ahmed Al Kaf memili untuk terus memainkan pertandingan.