HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |09:57 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-17 bakal Lawan Kuwait di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dipastikan tayang di RCTI. Laga tersebut tepatnya akan dimainkan di Abdullah Al Khalifa Stadium, Misref, Kuwait, pada Rabu 23 Oktober 2024 mendatang.

Ya, Kuwait memang menjadi tuan rumah di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Itu berarti Timnas Indonesia U-17 bakal langsung menantang tim tuan rumah di perjalanan mereka demi tiket ke Piala Asia U-17 2025.

Segala persiapan pun sudah dilakukan pelatih Nova Arianto untuk memperkuat tim berjuluk Garuda Asia tersebut. Mulai dari pemusatan latihan (TC) yang panjang hingga menggelar sejumlah pertandingan uji coba.

Terbaru, Timnas Indonesia U-17 tengah TC di Qatar. Tak hanya sekadar latihan, laga uji coba juga dipersiapkan demi mematangkan strategi di lapangan.

Timnas Indonesia U-17

Baru-baru ini Timnas Indonesia U-17 baru saja melawan Qatar U-17 dan berlangsung dua kali, tepatnya pada 6 dan 9 Oktober 2024 kemarin. Pada pertemuan pertamanya di Qatar, tim asuhan Nova Arianto itu menang dengan skor tipis 2-1.

Lalu pada pertemuan kedua melawan Qatar U-17, Timnas Indonesia U-17 gagal mengulangi hasil kemenangan. Meski begitu, setidaknya Timnas Indonesia U-17 tidak kalah juga karena laga berakhir dengan skor sama kuat 0-0.

