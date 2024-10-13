Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AFC Buka Suara soal Protes PSSI yang Kritik Kinerja Wasit Ahmed Al Kaf di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |13:00 WIB
AFC Buka Suara soal Protes PSSI yang Kritik Kinerja Wasit Ahmed Al Kaf di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain
Timnas Indonesia vs Bahrain berakhir 2-2 di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) akhirnya buka suara terkait laporan PSSI terhadap kinerja wasit Ahmed Al Kaf di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Menurut Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor John, pihaknya belum bisa menindaklanjuti masalah Ahmed Al Kaf karena sampai saat ini PSSI belum juga mengirimkan keluhan secara resmi ke AFC.

Seperti yang diketahui, Anggota komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga hingga Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengatakan pihaknya akan mengirim surat protes ke AFC terkait wasit Ahmed Al Kaf. Pasalnya pihak PSSI merasa Timnas Indonesia dirugikan dengan keputusan berat sebelah yang dilakukan wasit asal Oman tersebut.

Satu keputusan Ahmed Al Kaf di matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia vs Bahrain itu adalah tidak mengakhiri laga di menit 90+6 sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ahmed Al Kaf membiarkan laga terus berjalan hingga Bahrain mencetak gol penyeimbang di menit 90+9 dan membuat skor awalnya 1-2 berubah jadi 2-2.

Gara-gara keputusan Ahmed Al Kaf, Timnas Indonesia gagal menang. Fans Garuda pun mengamuk dan menuntut keadilan kepada pihak AFC. PSSI bahkan mengatakan akan mengirimkan surat kepada AFC.

Wasit Ahmed Al Kaf

Kendati demikian, Windsor menegaskan pihaknya belum menerima surat protes dari PSSI. Jika surat protes sudah diberikan, barulah AFC akan bekerja mencari kebenaran di balik masalah di laga Timnas Indonesia vs Bahrain tersebt,

"Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya. Kami telah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci," kata Windsor, dilansir dari media asal Malaysia, New Strait Times, Minggu (13/10/2024).

Halaman:
1 2
      
