Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Polandia vs Portugal 1-3, Spanyol vs Denmark 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |05:39 WIB
Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Polandia vs Portugal 1-3, Spanyol vs Denmark 1-0
Timnas Portugal raih keemenangan atas Polandia. (Foto: Instagram/portugal)
A
A
A

HASIL UEFA Nations League 2024-2025 semalam, Minggu (13/10/2024) menarik untuk dibahas. Terutama karena dua tim besar Eropa, yakni Tim Nasional (Timnas) Portugal dan Spanyol kompak memetik kemenangan di pekan ketiga UEFA Nations League 2024-2025.

Pertama mari bahas kemenagan manis yang diraih Portugak atas Polandia. Menghadapi lawan yang berat, Portugal nyatanya bisa bermain baik dan menang 3-1 di markas Polandia, Stadion Warsawa, Polandia.

Dalam laga tersebut, megabintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo ikut menyumbang satu gol dari tiga gol. Sementara sisanya dicetak oleh Bernardo Silva dan gol bunuh diri Jan Bednarek.

Berkat kemenangan 3-1 itu, Portugal makin nyaman bertengger di puncak klasemen Grup A1 dengan catatan sempurna, alias selalu menang. Sedangkan kekalahan dari Ronaldo cs membuat Polandia kini menempati posisi ketiga dengan 3 poin.

Beralih ke laga Grup A4, ada Spanyol yang menang tipis 1-0 saja dari Denmark. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh Martin Zubimendi ketika laga sudah memasuki menit ke-79.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145723/timnas_portugal-oDxI_large.jpg
Daftar Juara UEFA Nations League: Timnas Portugal Paling Banyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145705/cristiano_ronaldo-dsUQ_large.jpg
5 Fakta Timnas Portugal Juara UEFA Nations League 2024-2025, Cristiano Ronaldo Menangis hingga Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145691/timnas_portugal-xHSh_large.jpg
Hasil Timnas Portugal vs Spanyol di Final UEFA Nations League 2024-2025: Lewat Adu Penalti, Cristiano Ronaldo Cs Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/51/3145665/timnas_prancis_menang_2_0_atas_timnas_jerman_di_perebutan_tempat_ketiga_pada_uefa_nations_league_2024_2025-nvao_large.jpg
Hasil Timnas Jerman vs Prancis di UEFA Nations League 2024-2025: Menang 2-0, Les Bleus Juara 3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634153/kabar-louis-van-gaal-ke-timnas-indonesia-pengamat-cari-pelatih-yang-punya-cv-jelas-wjd.webp
Kabar Louis van Gaal ke Timnas Indonesia, Pengamat: Cari Pelatih yang Punya CV Jelas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Hasil Final Denmark Open 2025: Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Jepang Lewat Duel Ketat Tiga Gim!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement