HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Hungaria vs Belanda 1-1, Bosnia vs Jerman 1-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |07:09 WIB
Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Hungaria vs Belanda 1-1, Bosnia vs Jerman 1-2
Timnas Jerman di UEFA Nations League 2024-2025. (Foto: Instagram/dfb_team)
A
A
A

PERTANDINGAN pekan ketiga UEFA Nations League 2024-2025 masih berlanjut, dan semalam, Sabtu (12/10/2024) dini hari WIB ada delapan laga menarik yang dimainkan. Seperti halnya Timnas Belanda yang ditahan Hungaria 1-1, hingga Jerman yang menang tipis atas Bosnia & Herzegovina.

Pertama mari bahas hasil imbang 1-1 yang diraih Belanda. Bermain di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Timnas Belanda gagal mencuri poin penuh.

Malahan Belanda menjadi tim pertama yang tertinggal gara-gara gol pemain Hungaria, Roland Sallai pada menit 32. Bukannya mencetak gol, pada menit 79 Belanda justru kehilangan salah satu pemain terbaiknya, yakni Virgil van Dijk.

Bek Liverpool itu diusir dari lapangan karena terkena dua kartu kuning dalam waktu yang berdekatan. Menariknya, usai bermain dengan 10 pemain, Timnas Belanda justru mampu mencetak gol.

Timnas Hungaria vs Belanda

Gol penyeimbang itu dari Timnas Belanda itu dicetak oleh Denzel Dumfries di menit 83. Hasil 1-1 bertahan sampai laga berakhir, Belanda pun tertahan di peringkat kedua di Grup A3 dengan 5 poin, sementara Hungaria di posisi tiga dengan 2 angka.

Halaman:
1 2
      
